فاطمة ناعوت تلقي قصيدة عن الإخوان الهاربين: طينة أبوهم إيه؟

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إنها كتبت قصيدة باللهجة العامية، عما يفعله الهاربون خارج مصر وتطاولهم عليها، لافتة إلى أن تصرفاتهم آلمتها كثيرًا، ومشددة على ضرورة محاكمتهم جميعًا بتهمة الخيانة العظمى.

وقرأت "ناعوت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، بعض أبيات من القصيدة التي تحمل اسم "الأغوات"، وجاءت كالتالي: "يا مصر مين يشيل همك، غير الأصيل اللي بيشيل في المحن علمك.. أنا أمك، وأنا بنتك، وأنا الدم اللي في عروقك وأنا الشريان اللي بيحافظ على دمك.. عيال خاينة ميستاهلوش ولا يستاهلوا دمعة واحدة من عينك".

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن الهاربين في الخارج لا بد من إعادتهم مرة أخرى إلى البلاد، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، مشددة على أنه لا يجب إسقاط الجنسية عنهم الآن، لأنه لو تم إسقاطها لن نستطيع محاكمتهم، مشددة على أن الهاربين في الخارج، "خونة جدًا".

وأوضحت أن أي إنسان متحضر خارج مصر يعشقها، ويحترمها، غير أن بعض المصريين في الخارج يهينون مصر، لافتة إلى أن مصر الآن تشهد نهضة في التعليم والصحة والمعمار، ومن لا يرى هذا فهو أعمى أو حاقد.

وتابعت: "دول ملة أبوهم إيه، وكما يقول الشاعرة جمال بخيت "دين أبوكم اسمه إيه.. وأنا بقولهم طينة أبوكم اسمها إيه.. أنتم نبتة فاسدة اتحسبت على مصر".