"لجنة مكافحة كورونا": أدوية علاج "ترامب" متاحة في مصر

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن البروتوكولات العلاجية لمواجهة الفيروس على مستوى العالم تشترك فى مجموعة من الأدوية، وقالت «جيهان»: «معظم الأدوية واحدة، وأغلبها أدوية مشتركة، لذلك من الطبيعى أن يتضمّن البروتوكولان العلاجيان لمكافحة فيروس كورونا فى مصر وأمريكا الأدوية نفسها».

"العسال": بروتوكول الأدوية تم تعديله مرتين بناء على النتائج الإكلينيكية للمرضى

وأضافت «العسال» لـ«الوطن»، أن هناك اختلافاً نسبياً فى البروتوكولات رغم اشتراكها فى بعض الأدوية، موضحة «أن الجرعات قد تختلف من بروتوكول إلى آخر، حسب مدى استجابة الحالات لها»، موضحة أن الأدوية التى استخدمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لعلاجه من كورونا «ليست جديدة»، ويتم استخدامها فى مصر ضمن البروتوكول العلاجى للفيروس المستجد.

وعن أبرز الأدوية المشتركة فى البروتوكولات العالمية لمكافحة كورونا، قالت نائبة رئيس اللجنة العلمية، إن هذه الأدوية هى الهيدروكسى كلوروكوين والأفيجان والريمدسيفير، وجميعها موجود بالفعل، ويتم استخدامه لعلاج أعراض «كوفيد 19».

وأشارت إلى أنه من الطبيعى أن تطرأ على البروتوكول تطورات، مع استمرار الأبحاث والدراسات لاكتشاف خصائص الفيروس المستجد، وأوضحت «العسال» أن «البروتوكول العلاجى تم تعديله مرتين منذ العمل به حتى الآن، بناءً على النتائج الإكلينيكية الخاصة بالمرضى»، لافتة إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديل ثالث استباقى تحسباً لأى تغييرات طارئة. وشدّدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، قائلة: «الفيروس لسه موجود، ولازم ناخد بالنا».