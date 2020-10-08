جامعة المنصورة تهنئ العاملين بـ"التمريض" لاعتمادها من "جودة التعليم"

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، لقاءًا مع إدارة كلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، اليوم، لتهنئتهم على تجديد اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لكافة القطاعات وكل من بذل جهد في سبيل إعلاء شأن الكلية وتميزها وتجديد اعتمادها مؤكدا أن الكلية لديها مسئولية أكبر وهى الحفاظ على ما وصلت إليه وتطويره مشيرا إلى أن الكلية متميزة في الأداء التعليمي والتدريبي خصوصا التدريب الذى تم لهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية خلال فترة التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، إن تجديد اعتماد الكلية هو استحقاق يثبت تميزها بفضل دعم إدارة الجامعة والجهود المخلصة لأبنائها من إدارة الكلية ووكلائها وإدارة الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأعلنت عميدة الكلية إقامة حفل بحضور رئيس الجامعة لتكريم كل من ساهم في حصول الكلية على التجديد، وقالت الدكتورة عهود الشيخ، إن جميع العاملين كانوا على قدر المسئولية لنصل لهذه المكانة بفضل إخلاص الجميع والتعاون وروح الفريق.

يذكر أن الكلية أعلنت عن موافقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد علي تجديد اعتماد كلية التمريض بالجامعة، اليوم، وقدمت الشكر لمركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة سهام جاد الحق، لجهودها المبذولة لتجديد اعتماد الكلية، وكذلك الدكتورة عهود الشيخ، مدير وحدة ضمان الجودة ومسئولي وأعضاء فريق الجودة بالكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأمين الكلية وجميع العاملين والطلاب لجهدهم المبذول كأسرة واحدة خلال الفترة الماضية لتجديد اعتماد الكلية.