الرئاسة: "مكنش هيبقى فيه إنترنت خلال أزمة كورونا" لولا توجيهات السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤشرات عودة السياحة مرتبط بالعالم كله، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لكن هناك بوادر من دول الكتلة الشرقية، بقدوم بعض الأفواج، ولكن هناك تأثر شديد جدا في هذا القطاع بالعالم كله، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "راضي"، أن فيروس كورونا قدم إلى مصر والعالم كله بشكل مفاجئ، وبالتالي كان يحتاج إلى جهد كبير، حيث كان اختبارا شديدا ومفاجئا، لكل قطاعات الدولة، خاصة قطاع الإنترنت، ولكن قبلها كانت هناك توجيهات من الرئيس لتطوير هذا القطاع، ولولا هذا "مكانش هيبقى فيه نت في مصر خلال فترة فيروس كورونا".

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار".

واطلع الرئيس، على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع، استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.