منصور مرشح "القائمة الوطنية" يدعم زميله بالحزب "حسين" في أول مؤتمراته

حرص النائب السابق إيهاب منصور، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقائمة الوطنية من أجل مصر في الانتخابات النيابية 2020، على التواجد في أول المؤتمرات الانتخابية لزميله من نفس الحزب المرشح على المقد الفردي بدائرة الهرم وأكتوبر وزايد والواحات، علي حسين القاضي، والذي عقد بمنطقة "كعبيش".

وتصدرت اللافتات التي تحمل صورة إيهاب منصور والرمز الانتخابي للقائمة الوطنية من أجل مصر (كليوباترا)، جنبا إلى جنب مع الرمز الانتخابي للمرشح على حسين، وهو رمز القطار، منصة المؤتمر ومدخل الساحة المخصصة لعقده.

وعرض النائب إيهاب منصور فيديو عن إنجازاته في العمرانية، وقال للحضور إن شعار المهندس علي حسين "إحنا شبه بعض" ينطبق علينا ولو أنتم تريدون نفس الإنجازات التي تحققت في العمرانية في دائرتكم، اختاروا المهندس علي حسين القاضي.

ومن ناحيته، قال "حسين" للحضور: "بالفعل أحنا شبه بعض في مشاكلنا في المياه والكهرباء والصرف الصحي، ومشاكلنا إن شاء الله هنحلها مع بعض".

وتواجدت بالمؤتمر سميرة على الجزار، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، والمرشحة أيضا على "القائمة الوطنية" من أجل مصر، التي تضم تحالفا من عدد من الأحزاب في مقدمتها حزب مستقبل وطن.