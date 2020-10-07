المخالفات بدأت مبكرا.. اشتعال حرب الدعاية الانتخابية بالمنوفية

علي الرغم من وجود محافظة المنوفية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إلا أن الدعاية الإنتخابية بدأت مبكرا وقبل موعدها الرسمي من أغلب مرشحي مجلس النواب في دوائر المحافظة الستة، في مخالفة صريحة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والقانون المنظم لعملية الإنتخابات.

ونظم عدد من مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا لحشد للمواطنين والتعريف بمرشحي القائمة، في قريتي كفر البتانون وكفر الشيخ خليل بمركز شبين الكوم، بحضور الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة والمرشح عن القائمة الوطنية، والمهندس وفيق عزت المرشح عن القائمة الوطنية، بمشاركة المهندس أحمد حجازى مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بندر ومركز شبين الكوم، والمهندس محمد مصيلحي دياب رئيس مجلس إدارة شركة الإتقان الهندسية ولفيف من قيادات وكبار عائلات شبين الكوم.

وأكدت الدكتورة هناء سرور أنها سعيدة بوجودها وسط أهلها من أبناء مركز شبين الكوم، مشيرة إلى أنها متفائلة بأول مؤتمر جماهيري وسط الكوكبة الرائعة من أهالي كفر البتانون وكفر الشيخ خليل، مشيرة إلى أن اختيارها بالقائمة الوطنية دين في رقبتها لجميع أهالى محافظة المنوفية ستبذل قصارى جهدها لرد الدين والوقوف بجانب كل صاحب حق قائلة " مش عشان كرسي البرلمان ولكن لانكم أهلى وليكم حق عليا"، مضيفة أنها تسعى لجذب العنصر النسائي للمشاركة في الحياة السياسية مؤكدة أنها نصف المجتمع وانها ستولى اهتمام خاص للسيدات المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة.

علي صعيد متصل، نظمت مشيرة همام المرشحة المستقلة الوحيده في الإنتخابات عن دائرة الباجور، لقاءات جماهيرية نسائية وشبابية داخل منازل في عزبة كوم الضبع، مؤكدة أن السيدات استقبلوها أفضل استقبال وأعلنوا عن دعمهم لها خلال تلك اللقاءات وكذلك شباب العزبة، كما نظم كريم طلعت السادات المرشح عن حزب مستقبل وطن بدائرة تلا والشهداء، جولات ميدانية للقاءات المواطنين في مدينة الشهداء كما التقي عدد كبير من أبناء الطرق الصوفية بالمدينة للتنسيق حول دعمه في الإنتخابات.

وبدأ أنصار مرشحي مجلس النواب عن دائرة أشمون في تعليق وتركيب اللافتات الدعائية للمرشحين في مدينة أشمون للتعريف بكل مرشح، كما شهدت مدينة منوف أيضا بدء الدعاية الإنتخابية بحجز أماكن اللافتات في الأماكن الحيوية والرئيسية في المدينة وامتد حجز أمامن اللافتات بالعروق الخشبية إلي قرى مركز منوف .