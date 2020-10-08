بعد تنازل "الجيار".. 8 سيدات يتنافسن على مقعد البرلمان بالدائرة الأولى

أعلنت سلوى علي علي الجيار، المرشحة لانتخابات مجلس النواب 2020 عن الدائرة الأولى، تنازلها عن الانتخابات، ليصبح عدد المرشحين المحتملين عن الدائرة الأولى 40 مرشحا بينهم 8 سيدات.

وتنشر "الوطن"، أسماء المرشحين الـ40 المقرر خوضهم الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي، عن الدائرة الأولى وهم:

محمد سامي محمد محمد سليمان "حزب الشعب الجمهوري"، أيمن يوسف فتحي رخا "حزب مستقبل وطن"، ضياء الدين عصام الدين محمد داود "مستقل"، نادية محمود التابعي أبو مهدي، اللواء ماجد أحمد أحمد مؤمن، عوض السيد حامد العلمي، عبير علي عبدالفتاح عيسى، عدي محمد شفيق الألفي، محمد محسن محمد سليم المهدي، فؤاد محمود سراج الدين محمد، صابرين عبدالله يوسف الحادق، ضياء الدين علي عوض بصل، علي مسعد علي أبو عمارة، السيد أحمد عبده محمد حسن، إكرامي يوسف فايد شحاته، عزمي محمود حسني عبدالرحمن سلامة، محمد جودت محمد العزبي، أحمد شعلان عبد السلام خليفة، أنس محمد عبدالرحمن إبراهيم عبد الله، فايزة أحمد عبد المنعم عبدالجبار، أيمن علي عبدالمطلب صالح، أمجد فوزي محمود سليمان، روحية محمد عبدالباسط حسين، أحمد محمد سرور المتبولي، ياسر عبدالمنعم عبدالرازق الحمادي، عادل محمود أحمد المنصوري، سيف حمدي إبراهيم حمايل، حامد أحمد حسن الفار، أسامة مصطفى محمد الحبشي، وحيد فؤاد محمد هلال، فاتن جلال السعيد الشابوري، عليوه عبد المقصود محمد السري، سامي محمود محمد بلح "حزب الوفد"، ياسر عبد الفتاح عبده أبو هندية، سامي رفعت السيد عبد العزيز، مصطفى حسن مصطفى شتا، مها محمد رمضان المهدي، مسعود عبد النعيم عوض يوسف، محمد مصطفى درويش الماشطة "حزب مستقبل وطن" وغادة موسي إبراهيم صقر.