محافظ دمياط تشارك في فعاليات مؤتمر "جسر المدن"

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات مؤتمر" جسر المدن" لعام ٢٠٢٠ فى نسخته الخامسة الذي تعقده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيUNIDO ومدينة فيينا.

ويهدف الحدث السنوي الدولي إلى مد جسور التواصل بين أصحاب المصلحة فى المناطق الحضرية ليتشاطرون نجاحاتهم الإنمائية وتحدياتهم، إذ تركز النسخة الخامسة لهذا العام على تبادل المعلومات والإجراءات الملموسة التي اتخذتها المدن لتحقيق الابتكار الحضري فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "covid19".

واستعراضت الجلسة سبل معالجة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في محاولة تحقيق الشمولية والمساواة بين الجنسين والانتعاش الاقتصادي الذى يتوافق مع المعايير البيئية.

وأكدت "عوض" خلال كلمتها أن تفشى فيروس كورونا المستجد فى العالم خلال مارس الماضي، دفع المحافظة إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أعلنتها الدولة المصرية لاحتواء الأزمة و حماية المواطنين مع تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم، منوهة الى تطبيق إجراءات أخرى للتصدى الموجة الثانية من كورونا.

وأشارت إلى المشروع الذي وحد جهود المحافظة لتنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والمجلس القومى للمرأة، نظرًا لما تحققه من مساواة بين الجنسين، وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا فضلا عن مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، ألا وهو مشروع " مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" Safe City، وجاري تنفيذه بالمحيط الخاص بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج على ضفاف نهر النيل، لإتاحة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف، في إطار الخطة الإستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتوعية بعدد من الموضوعات فضلا عن خلق كوادر نسائية وسفراء للتغيير ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة.