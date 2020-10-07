رئيس جامعة جنوب الوادي: الانتهاء من مستشفى صحة المرأة فبراير 2022

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مشروع مستشفى صحة المرأة، من المشروعات العملاقة في صعيد مصر، وهو بسعة 386 سريرًا، ومقام على مسطح أرض 6 آلاف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من العمل فيه فبراير 2022، وتكلفة إنشائه تصل لـ200 مليون جنيه.

وأضاف "الغرباوي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المشروع متخصص في صحة المرأة والعناية بها، وهو عبارة عن بدروم ودور أرضي و4 أدوار، والدور الأخير يوجد به سكن أطباء وطبيبات، والدور الثالث به مدرسة للتمريض بسعة 10 فصول، وباقي الأدوار عبارة عن 6 غرف عمليات منها غرفتين للحقن المجهري، وأيضا 6 غرف عمليات للولادة الطبيعية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، أن المبنى يضم قسما للمعامل المركزية، والأشعة، والمبنى ملحق به مبنى للطاقة على مسطح 950 مترا مربعا، والدور الأرضي يحتوي على 3 مولات قدرة 1600 كيلوفولت أمبير، ومحول قدرة 1400 كيلوفولت أمبير، و3 غلايات قدرة 3 آلاف كيلوجرام بخار في الساعة.

وأشار إلى أن هذا المبنى، صرحا كبيرا وعدد أسرة العناية المركزة فيه 40 سريرا، من ضمن إجمالي عدد الأسرة البالغ 386 سريرا، ويخدم محافظة قنا، وباقي محافظات جنوب مصر، من سوهاج وحتى البحر الأحمر، ويأتي ضمن سلسلة مستشفيات في منطقة جنوب الوادي، مثل الطوارئ والصدر، والمركز العالمي للتأهيل والعلاج الطبيعي.

أما عن العام الدراسي الجديد، أشار "الغرباوي"، إلى أن هناك كليتين دخلتا الخدمة، وهما: كلية الحاسبات والمعلومات، في مقر الجامعة في قنا، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة في الغردقة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنهم بدأوا الإعداد للفصل الدراسي الجديد على نظام التعليم الهجين، وهو النظام الجديد الذي تعتمده الجامعة في العام الدراسي المقبل.