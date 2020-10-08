نائب المرشد السابق: مرسي كان كذوبا وأبوالفتوح كان يلعب على كل الحبال

أكد القيادي الإخواني السابق الدكتور محمد حبيب، أنه لا يغضب من تعريفه بأنه نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، معتبرًا أن ذلك جزءا من تاريخه ويضعه الآن في السياق المناسب.

وأضاف "حبيب"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن جماعة الإخوان كان لها نصيب في اعتقالات عام 1981، لافتًا أنه ألقي القبض عليه في سبتمبر 1981.

وحكى "حبيب" عن اعتقاله عام 1981، قائلا إنهم سجنوهم في غرف نظيفة للغاية "مراتب تاكي حلوة وبطاطين لانج وكنا سعداء سعادة منقطعة النظير"، معتبرًا أنه كان سجن 5 نجوم، لافتًا أن الـ1735 الذين تم اعتقالهم كان منهم محمد حسنين هيكل وآخرين.

ولفت إلى أنه ظل معتقلا 5 أشهر فقط، مضيفًا أنه صدر قرار بفصله من الجامعة في أول عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتابع: "محمد مرسي حقيقة كان كذوبًا وهو طبعا تعامل معايا كثيرا وأحنا في مكتب الإرشاد مكنش بيتكلم إلا إذا نظر في وجه محمود عزت القطبي وعزت والشاطر كانوا بيدوله تعليمات وهو في قصر الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "مرسي" ساهم مساهمة فعالة في تزوير انتخابات مكتب الإرشاد هو محمد مهدي عاكف.

وتحدث "حبيب"، عن القيادي الجهادي عمر عبدالرحمن، لافتًا أنه كان متواجدا في أسيوط وكان له صلات بالإخوان والجماعة الإسلامية، نافيًا معرفته بانتماء عمر عبدالرحمن للإخوان.

ووصف "حبيب"، القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح بأنه يجيد اللعب على حبال كثيرة، وله تطلعات وبعدما تم اخراجه من الجماعة بعد تزوير الانتخابات التي قام بها عاكف ومرسي ومحمود عزت، مضيفًا "الاخوان كانوا بيزوروا الانتخابات الداخلية وبيكذبوا".

ه كان يعمل في الصحراء الشرقية ويحضر شهادة الدكتوراة عام 1969 إبان حرب الاستنزاف وكان يعمل مع بعثة للجمعية الجيولوجية