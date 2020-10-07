فرغلي: نور يبتز مسؤولي "الدوحة".. وقطر ستتخلى قريبا عن قيادات الإخوان

علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على تدوينة أيمن نور، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" والتي لوح فيها بالاستئذان "بالإنصراف الوشيك"، بأن الأمر يعود إلى إبلاع عزمي بشارة، وعزام التميمي لنور، بأن التمويل سيتوقف عن قناة الشرق قريبا، بسبب فشل القناة في حشد المصريين في دعوات تخريبية ضد الدولة المصرية.

وأضاف "فرغلي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن تدوينة نور محاولة لإيصال صوته إلى الدوحة ليبتز المسئولين من أجل الاستمرار في الإنفاق عليه، كما أن قناة الشرق تشهد فساد مالي داخلها وكلام نور وعدد من قيادات الإخوان يدل على حالة التشظي، التي تمر بها الجماعة الإرهابية التي تمر بمنعطف خطير.

ووصف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تعليق المحامي منتصر الزيات على تدوينة أيمن نور "ياراجل بلاش إحباط"، بأن هذا مصير كل الخائن هو الإحباط والانعزال، مؤكدا أن نور يقفز من سفينة جماعة الإخوان المتخبطة.

واستهجن قّلب، منتصر الزيات الحقائق وتهنئة عبود الزمر الذي اغتال السادات بنصر أكتوبر وسب الرئيس أنور السادات صاحب النصر الحقيقي مشيرا إلى سفر الزيات الدائم إلى تركيا لمقابلة نور، كما أن نور يمتلك ملايين الدولارات وقصر في بيروت سينزوي للعيش هناك بعد أن فشلت كل دعوات التحريض والمتاجرة بدماء المصريين.

وأشار إلى أن قنوات الإخوان سيتم تحجيم دورها بعد أن تغيرت الإدارة من نور إلى الفلسطيني عزام التميمي وستنقل قناة "العربي الجديد" من مقرها في لندن إلى الدوحة وسيتم تسليم قيادات الإخوان الفترة المقبلة وتتخلى عنهم قطر بعد أن أدوا الدور المطلوب منهم وستتركهم دون أي دفاع عنهم بعد أن فشلوا إعلاميا رغم كل النفقات التي وفرتها الدوحة لهم.