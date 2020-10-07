حلمي النمنم: الإخوان أكبر داعم وسند لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الإخوان، هم أكبر سند لإسرائيل، لافتا إلى أن مرشد الإخوان، أكد على ذلك خلال حديثه مع مؤرخ بريطاني يُدعى بيرنارد لويس عام 1969، حيث قال له، إن أي عمل تقوم به إسرائيل تجاه مصر يقرب الإخوان من أهدافهم.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن جماعات الإسلام السياسي اختارت يوم السادس من أكتوبر من أجل اغتيال السادات، وهناك أكثر من عملية إرهابية للإخوان، تؤكد دعمهم إسرائيل وأعداء مصر، حيث إن الإخوان كارهين لمصر.

وتابع أن العلاقات بين إسرائيل وحسن البنا، قائمة منذ عهد الملك فاروق، كانت واضحة وضوح الشمس، وجمع مالًا من المفترض أنه تبرعات من المصريين إلى فلسطين في وقت كانت الأخيرة في أشد الحاجة إليه، واستولى عليه هو، ومنع الأموال من أن تصل إلى فلسطين عام 1938، وكانت فلسطين في أشد الحاجة إلى المال.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي عدو لإسرائيل أو شخص نجح في إيذاء إسرائيل، إلا وقتلته جماعة الإخوان أو حاولت قتله، ومنهم علي ماهر رئيس وزراء مصر عام 1944، حيث وقتها حاولت عصابة صهيونية في مصر حاولت اغتيال مسؤول مصري، قبض عليهم الأمن المصري وقتها.

وصمم علي ماهر أن يُحاكموا في أرض مصر ويُنفذ الحكم في مصر، والجماعات الصهيونية في العالم بذلت جهود كبيرة للضغط عليه للتسليم في بريطانيا ليُحاكموا في أوروبا، وفي آخر لقاء بين السفير البريطاني وعلي ماهر والذي أصر فيه الأخير على محاكماتهم في مصر، وبعدها أصدر حسن البنا أمر باغتياله.

وتابع النمنم، أن اغتيال السادات في 6 أكتوبر، واجتمع المعزول محمد مرسي بقتلة الرئيس السادات، في احتفال نصر أكتوبر، وجلسوا في الصفوف الأولى، حين أن أبطال حرب أكتوبر كانوا يجلسون في منازلهم، وسط تجاهل كبير.