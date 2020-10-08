بث مباشر.. مناظرة نواب الرئيس بين مايك بنس وكامالا هاريس

انطلقت منذ قليل مناظرة نائب الرئيس الأمريكى والتى تقام في ولاية يوتاه، بين مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب والسيناتور كاميلا هاريس، المرشحة من الديموقراطى جو بايدن لتكون نائبه له إذا فاز بالانتخابات.

وتوصف هذه المناظرة بأنها تاريخية واستثنائية نظرا للظروف التي جاءت فيها.

فالرئيس المترشح ترامب مصاب بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتأذى منه 330 مليون في مختلف أنحاء البلاد. هذا فضلا عن معركة المحكمة العليا والاضطرابات العرقية وأعمال العنف وغيرها من المشاكل التي تشغل بال الأمريكيين.