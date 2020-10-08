نائب الرئيس الأمريكي: ترامب لديه أحفاد يهود ولم يتردد في قتل سليماني

قال نائب الرئيس الأميركي عن الحزب الجمهوري مايك بنس، إنه عند وصول الرئيس ترامب للحكم كانت داعش تحكم منطقة في مساحة بنسلفانيا في الشرق الأوسط، لافتًا أن ترامب دمر ما يسمى خلافة داعش وأمر بقتل الخليفة أبوبكر البغدادي.

وأشاد "بنس"، خلال المناظرة التي عقدت مع منافسته السناتورة كامالا هاريس بجهود ترامب في قتل البغدادي زعيم داعش والجهادي جون وكذلك القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واتهم نائب الرئيس الأمريكي منافس ترامب، جو بادين، بأنه نقل أكثر من مليار دولار لأكثر دولة راعية للإرهاب في العالم، مضيفًَا: "ترامب أخرجنا من الاتفاق وحينما كان يسافر قاسم سليماني لإيذاء الأمريكيين اتخذ الرئيس ترامب قرارا بقتله والآن أمريكا أكتر أمنا وحلفائنا أكثر أمنًا".

وأشار أن قاسم سليماني كان مسئولا عن قتل الكثير من الأمريكيين وحينما ذهب لقتل أمريكيين لم يتردد الرئيس ترامب في قتله.

واتهم "بنس"، منافس ترامب ونائب الرئيس السابق جو بادين، بأنه عارض قتل قاسم سليماني وعارض من قبل قتل أسامة بن لادن وأن التاريخ يسجل ذلك.

وتابع: "ينبغي أن يكون لدينا قائدا أعلى لا يتردد في حماية الأمريكيين مثل ترامب" مضيفًا :"الرئيس ترامب لديه أحفاد يهود ويحترم كل الشعب الأمريكي".

وأعلن جو بايدن، المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا، رغبته في إلغاء المناظرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب المقرر لها يوم 15 أكتوبر المقبل، إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا.

وقال بايدن للصحفيين: "إذا كان ترامب مازال حاملًا لفيروس كورونا، فينبغي لنا عدم إجراء المناظرة وإلغاؤها"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

على الجانب الآخر، قال ترامب إنه مستعد لإجراء المناظرة الرئاسية أمام بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون عظيمة".

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يصب بالحمى منذ أربعة أيام، ولم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".