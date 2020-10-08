تحركات مكثفة لمرشحي حزب مستقبل وطن في الجولة الأولى بدمياط

اشتعلت المنافسة في الدائرة الأولى بمحافظة دمياط، بعد عودة ضياء الدين داود، لكشوف الناخبين، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، الموضوع حيث يتنافس 40 مرشحا على مقعدين، بعد انسحاب المرشحة سلوى علي علي الجيار من سباق الانتخابات.

جولات المرشحين تطول محلات الجزارة وصناعة الأحذية والبقالة

وكثف مرشحا حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي من جولاتهما الانتخابية، حيث التقى أيمن يوسف رخا رجل الأعمال من تحركاته، والتقى أهالى عزبة اللحم وزار المقاهي وورش صناعة الأثاث ومحلات البقالة لعرض برنامجه الانتخابي، والتعرف على مشاكل المواطنين، كما عقد مؤتمر جماهيري بقرية شط جريبة، والتقى كبار العائلات وصناع الأثاث، وكان بصحبته عدد من قيادات الحزب.

رخا يعول على أبناء مسقط رأسه والحضري يعلن دعمه له.. والماشطة يغازل صناع الأثاث والشباب

وأعلن الكابتن عصام الحضري، دعمه لابن بلده كفر البطيخ في الانتخابات البرلمانية، متمنيا له التوفيق في مسيرته، يأتي هذا بعد ضم مركز كفر البطيخ للدائرة الأولى، بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتصبح محافظة دمياط دائرتين فقط.

وعقد رخا مؤتمر جماهيري، بمنطقة باب الحرس، حيث التقى صناع الأثاث بالمنطقة، للتعرف على مشاكل الصناعة وبحث حلول للخروج من الأزمة، فضلا عن عقده مؤتمرا جماهيريا حاشدا، ومسيرة بشوارع كفر البطيخ مسقط رأسه، حيث يعد مركز كفر البطيخ، من أكبر الكتل التصويتية في دمياط.

وعقد محمد مصطفى الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، وابن محافظة دمياط، والمرشح على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، مؤتمر جماهيري بقرية الركابية، حيث قام بجولة انتخابية التقى خلالها المواطنين في المقاهي ومحلات البقالة والجزارة والأحذية.

كما التقى الماشطة، بزملاءه من المحامين بدائرة كفر البطيخ، كما قام بجولة انتخابية التقى خلالها شباب ورجال قرية السنانية، ومنطقة حارة البركة بمدينة دمياط، وزار أفران الخبز، وتحدث إلى العاملين بها، كما جالس كبار السن على المقاهي للتحدث إليهم، بالإضافة للقاءه بأصحاب محلات البقالة والأحذية وعمال المعمار وصناع الأثاث، وبائعين وبائعات الخضر والفاكهة.

كما عقد الماشطة، مؤتمر جماهيري بمنية دمياط، لعرض برنامجه الانتخابي، وعقد جلسات حوارية مع الشباب على المقاهي والشوارع، للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم من المرشحين.

ووجه الماشطة، رسالة لأهالى دائرته قائلا: النائب الحق هو الذي يجعل كرسي البرلمان من أجل حل مشاكل أهالي محافظته، وأعاهدكم إن قدر لي أن أكون ممثل عنكم بالبرلمان، أن نقف جميعا من أجل حل كل المشاكل.