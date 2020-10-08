مستقبل وطن ينظم مؤتمرات لدعم مرشحيه بـ"النواب" في كفر الشيخ 

نظم مرشحو مستقبل وطن بدوائر كفر الشيخ الـ4، مؤتمرات ولقاءات مكثفة لكسب ثقة وتأييد الأهالي، وسط حضور قيادات الحزب بمختلف الدوائر، حيث نظم كلا من: السيد شمس الدين، أيمن الأتربي، محي الدين القطان، ومحمد عرابي، مرشحو الحزب في الدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، وخُصص لها 3 مقاعد، مؤتمرات مكثفة بالقرى والمدن، بالإضافة الى تعليق عشرات اللافتات في الميادين وعلى الطرق العامة كطريقي "كفر الشيخ- قلين، وكفر الشيخ- الحامول" بنطاق القرى التي تخص الدائرة.

وظهر مرشحو الحزب في لقاءات مختلفة، لكسب دعم الأهالي والعائلات خاصة مع وجود منافسة شرسة بينهم وبين المستقلين، أبرزهم المقدم حسام عزت، أمين السياسات والاتصال الجماهيري بالحزب، والذي كان ينتظر دعم الحوب لكنه قرر خوض الماراثون مستقلاً ويتمتع بشعبية كبيرة.

فيما كثف العميد سيد أحمد محمد، البرلماني الحالي، توفيق أبو أحمد، مرشحا الحزب في الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، من جولاتهما بالقرى والعزب.

كما شهدت الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز الحامول، بيلا، والبرلس، تحركات مرشحي الحزب المكثفة خلال الأيام الماضية، حيث دفع الحزب بـ3مرشحين على المقعدين وهم اللواء فؤاد عبد الدايم، عصام عبد الغفار ، ويونس عبد الرزق.

ولم تخلو الدائرة الرابعة والتي تضم مراكز" دسوق، مطوبس، وفوة"من الجولات المكثفة لمرشحي حزب مستقبل وطن، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بينهم وبين النواب الحاليين والمستقلين، حيث يكثف محمد الشهاوي، وعادل النجار، مرشحا الحزي ومعهم اللواء صلاح المعداوى، مرشح الشعب الجمهورى، من جولاتهم ومؤتمراتهم الانتخابية في القرى والمدن لكسب الثقة.

يذكر أن كفر الشيخ، ضمن المرحلة الثانية في الانتخابات والتي من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية بها يوم 18 أكتوبر، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.