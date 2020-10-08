"ورحمة أمي هحبسك".. تفاصيل "خناقة" فرج عامر ورئيس الزمالك

على مدار الأيام الماضية، اندلع الخلاف بين رئيس نادي الزمالك، ورجل الأعمال فرج عامر، الذي وصل إلى تهديدات وألفاظ نابية من الأول، والإعلان عن الاستعداد لتقديم بلاغ من عامر، ضد رئيس نادي الزمالك.

"ورحمة أمي لأحسبك".. كانت هذه هي البداية، حيث نشر فرج عامر علي حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نص رسالة هاتفية، قال إنه تلقاها على تليفونه الشخصي من رئيس نادي الزمالك، بعد دقائق من انتهاء مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الكأس، وإعلان فرج عامر موقفه من قرارات اللجنة الأولمبية المصرية، بعزل رئيس الزمالك من رئاسة النادي، ووقفه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، حيث أكد عامر أن البرلمان ليس طرفاً في الأزمة.

ألفاظ خارجة من رئيس الزمالك

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، مع اليوم التالي، نشر فرج عامر نص رسالة "واتس آب" جديدة، تلقاها من رئيس نادي الزمالك، بحسب قوله جاء فيها: "مش هسيبك (...) عشان بتبعت الصور للمواقع، ورحمة أمي لافضحك يا...".

ولم يصمت عامر أمام تهديدات وتجاوزات رئيس الزمالك، فكتب تدوينة جديدة على صفحته قال فيها: "مش حرد على عجل مدبوح وبيطلع في الروح".

فرج عامر: "رئيس الزمالك وصل إلى درجة من الهذيان"

وقال المهندس فرج عامر، في أول رد له، إن تجاوزات رئيس الزمالك، لن تمر، وتجاوزت كل حدود الأخلاق، مؤكدا أنه سيقاضيه بعد هذه الرسائل.

وأضاف "عامر" لـ"الوطن"، أن الرسالة الثانية التي تلقاها من رئيس الزمالك، بحسب قوله، احتوت على ألفاظ تخدش الحياء ولا أخلاقية.

وتابع: "رئيس الزمالك وصل إلى درجة من الهذيان حيث أرسل مساء أمس، رسالة تهديد له على واتس آب، وقال لي: "ورحمة أمي لاحبسك".. واليوم أرسل رسالة نصية جديدة على المحمول، تتضمن شتائم بألفاظ خارجة خادشة، ويحاسب عليها القانون".

وأوضح عضو "النواب": "اضطررت أن أنشر الرسالة على صفحتي، رغم الألفاظ الخارجة للأسف، كنوع من الإثبات حتى يعلم الجميع مدى سوء الأخلاق، الذي وصل إليه هذا الشخص، الذي وصل إلى حالة صعبة كالمذبوح".

عامر واللجوء للقضاء لوقف "المهازل" لحماية الرياضة المصرية

وأكد فرج عامر أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما فعله "رئيس الزمالك"، معتبرا أن رئيس الزمالك في حالة صعبة، بحسب قوله، وذلك منذ صدور قرار اللجنة الاولمبية بعزله من منصبه كرئيس للنادي، وبدأ يسب الجميع ويحرض لجانه الإلكترونية لتوجيه التهديدات والإساءة، حسب "عامر".

وطالب فرج عامر، الجهات المعنية والمسئولة التدخل، ووقف هذه "المهازل"، كما وصفها، لحماية الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الصورة الحالية، لم تعد مجرد منافسة رياضية بل وصلت إلى انحدار أخلاقي.

فرج عامر: "البرلمان ليس طرفا في البيان الذي أصدره رئيس الزمالك"

الأزمة بين الطرفين، كان سببها أيضا الخطاب الذي نشره رئيس الزمالك على صفحته الرسمية بشأن الحصانة التي يتمتع بها، والذي زعم أنه صدر من مجلس النواب ردا على قرار الأولمبية، وهو ما نفاه النائب فرج عامر، الذي أكد أن الخطاب لا يتعلق بقرار اللجنة الأولمبية، وأنه صدر بناء على طلب من مرتضي منصور، مشددا على أن البرلمات ليس طرف، الأمر الذي آثار غضب رئيس الزمالك.

وقرر عامر التصعيد ضد رئيس الزمالك، حيث كشف لـ"الوطن"، أنه يجهز حاليا ملفا قانونيا، يضم ما وصفه بـ"تجاوزات وتهديدات" رئيس الزمالك.

وأضاف "عامر: "أجهز حالياً هذا الملف، لمقاضاة رئيس الزمالك الذي تجاوز كل الخطوط، وسأقدمه إلى جهات التحقيق المختصة لأن تجاوزاته وتهديداته، لم يعد من الممكن السكوت عليها".

وأشار إلى أن الملف سيضم صورا من نصوص الرسائل التي تلقاها من رئيس الزمالك، والتي تضمنت كلمات نابية وتهديدات بحسب قوله، وكان واحدة من هذه الرسائل عبر تطبيق "واتس"، والأخرى رسالة نصية عبر الهاتف.