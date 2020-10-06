أول رد من فرج عامر على رئيس الزمالك: أنا اللي مش هسيبه.. وهجيبه

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة، في أول رد له بعد نشره نص رسالة هاتفية، علي صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فسيبوك"، قال إنه تلقاها من رئيس نادي الزمالك تتضمن ألفاظا نابية، إن تجاوزات رئيس الزمالك لن تمر وتجاوزت كل حدود الاخلاق مؤكداً أنه سيقاضيه بعد هذه الرسائل.

وأضاف "عامر" لـ"الوطن"، أن الرسالة الثانية التي تلقاها من رئيس الزمالك، بحسب قوله، احتوت على الفاظ تخدش الحياء ولا أخلاقية، وتابع: "رئيس الزمالك وصل إلى درجة من الهذيان حيث أرسل مساء أمس رسالة تهديد له على واتس اب، وقال لي: ورحمة امي لاحبسك. واليوم ارسل رسالة نصية جديدة على المحمول تتضمن شتائم بالفاظ خارجه خادشة ويحاسب عليها القانون".

وأوضح عضو "النواب": "اضطررت ان أنشر الرسالة على صفحتي رغم الألفاظ الخارجة للاسف كنوع من الإثبات حتى يعلم الجميع مدى سوء الأخلاق التي وصل اليها هذا الشخص الذي وصل إلى حالة صعبة كالمذبوح".

وأكد فرج عامر أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما فعله "رئيس الزمالك" قضائيا وأمام اللجنة الاولمبية، معتبرا أن رئيس الزمالك في حالة صعبة، بحسب قوله، منذ صدور قرار اللجنة الاولمبية بعزله من منصبه كرئيس للنادي، وبدأ يسب الجميع ويحرض لجانه الإليكترونية لتوجيه التهديدات والإساءة، حسب "عامر".

وطالب فرج عامر الجهات المعنية والمسئولة التدخل ووقف هذه "المهازل"، كما وصفها، لحماية الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الصورة الحالية لم تعد مجرد منافسة رياضية بل وصلت إلى انحدار أخلاقي.

وشدد فرج عامر ان هدف الرياضة هو رفع الروح الرياضية والاخلاق خاصة في ظل وجود رئيس خلوق يؤكد دائما على احترام القيم والاخلاق حيث كان الرئيس السيسي دائما القدوة في عفت اللسان، متابعا: "رأينا ذلك كثيرا ولم نسمعه يرد يوما حتى على اعداء استهدفوا مصر وكان مثالا للأخلاق وقدوة للجميع".

فرج عامر ينشر رسالة بـ"ألفاظ خارجة" من رئيس الزمالك: "مش هسيبك"

نشر رجل الأعمال فرج عامر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الصناعة ورئيس نادي سموحة، نص رسالة هاتفية، علي صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فسيبوك"، قال إنه تلقاها من رئيس نادي الزمالك تتضمن ألفاظا نابية.

وجائت نص الرسالة الهاتفية التي نشرها عامر: " مش هسيبك يا ... وانت بتبعت الصور للمواقع ورحمت أمي هفضحك يا... "، وتتحفظ "الوطن" على نشر الكلمات الخارجة التي تضمنتها الرسالة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من إعلان فرج عامر عن تلقيه رسالة تهديد أخرى من رئيس نادي الزمالك، يقول الأخير فيها بحسب عامر: "ورحمة أمي لاحبسك"، على خلفية خلافات بين الطرفين، وأزمة اللجنة الأولمبية المصرية التي قررت عزل رئيس الزمالك من رئاسة النادي وتأكيد "عامر" أن البرلمان ليس طرفاً في الأزمة.