مرشحون يشكون حرب تمزيق "الدعايا الانتخابية" في كفر الشيخ

اشتكى بعض مرشحو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، من تمزيق لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم من الشوارع والميادين وبعض الطرق، متهمين منافسيهم بذلك.

وعلى الرغم أن محافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات والمقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية فيها رسميا في 18 أكتوبر الجاري، إلا أن المرشحون قاموا بتعليق لافتات بالميادين الرئيسية والشوارع والطرق العامة وعلى مرافق الدولة وأعمدة الإنارة، ما أدى لقيام بعض الوحدات المحلية بتمزيق اللافتات للبعض من الميادين الرئيسية زعمًا أنها غير مرخصة.

واشتكى المرشح عصام عبدالغفار، مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الثالثة التي تضم مراكز" الحامول، بيلا، والبرلس"، من تمزيق اللافتات الخاصة به على طريق "الحامول- بلطيم"، وأصدرت حملته الانتخابية بيانًا أوضحت فيه تعرضه لتمزيق اللافتات.

وجاء في بيان: "إلى أهالي الدائرة الكرام، تم إزالة بوسترات الدعاية الخاصة بنا بالخاشعات من قبل أحد المرشحين، كما تم تقطيع اليفط على طريق بلطيم، ثم تقطيع معظم اليفط من طريق أبوسكين، كذلك تم تقطيع بوسترات سيارات ببيلا من أنصار أحد المرشحين، وأخيرًا تم تقطيع اليفط الموجودة أمام كوم الحجنة طريق إبشان، كذلك بعض اليفط بالمناوفة واليفط التي كانت أمام الخاشعات".

وأضاف، "قام الأهالي بإمساك بعض أنصار أحد مرشحي بلطيم أثناء تقطيعها، وأرادوا تسليمه للشرطة ولكننا رفضنا، فندعوا جميع المرشحين لإبعاد مؤيديهم عن تقطيع يفط المرشحين، لأن هذا منافي للأخلاق والاحترام".

فيما اشتكى المرشح حسام عزت يونس، أمين السياسات والاتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن والذي قرر خوض الانتخابات مستقلاً على المقعد الفردي بالدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، من قيام البعض بتمزيق بعض اللافتات الانتخابية الخاصة به في بعض المناطق، واكتفت حملته بالتعليق" قطعوا اللافتات، حسام عزت في قلوب الناس والشباب، واللي بيحصل حرب تكسير عظام، لكن إحنا قد التحدي".