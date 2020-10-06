بالأسماء.. 150 مرشحا للنواب بدوائر كفر الشيخ

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قبول 150 مرشحا بالكشوف النهائية، لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 10 مقاعد فردي داخل 4 دوائر انتخابية.

وشملت قائمة المرشحين قبول ترشح 49 مرشحا بالدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، و24 مرشحا بالدائرة الثانية التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، و29 مرشحا بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الحامول، بيلا وبلطيم والبرلس، و48 مرشحا بالدائرة الرابعة التي تضم مراكز دسوق، فوه ومطوبس، وتم تعليق الكشوف بمحكمة كفر الشيخ.

وجاءت أسماء الدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، السيد شمس الدين، أيمن الأتربي، محي الدين القطان، ومحمد عرابي، عن حزب مستقبل وطن، محمد السيد عبد الكريم، باسم عبدالمحسن حجازي، الشحات مصطفى، علاء عبدالمولى، مها يونس غازي، رامي عبدالحميد، محسن محمد الجندي، محمد أحمد عبيد، فرج السماحي، أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب الحالي، سامي أحمد إبراهيم، مراد محمد القطان، سامي فرحات طلحة، إسلام بهي الدين بدوي.

كما شملت محمود شعبان شاهين، أماني عزوز محمود، عماد حمدي الشاذلي، حسام الدمراوي، مفيد حمدي راجح، ربيع بدير عبد المحسن، محسن عبد الحميد باز، نصر الدين أحمد عاصي، محمد علي حجازي، محمدرجب عبيد، محمد صحصاح، عماد علي كامل، السيد ابراهيم، رأفت السيد فيود، سلامة قبطان، محمد الخضراوي، ياسمين ابو الفتح، طارق رشوان، جمال حسيني.

وشملت بدير عبدالعزيز موسيى، البرلماني الحالي، إيهاب خليفة الحداد، مظهر محمد الدميري، هشام محمد عوض، حسام عزت يونس، وائل أبو المجد، عمرو دوير، البرلماني الحالي، ياسر منير، خليفة عباس حامد، على قدري، مصطفى زرارة، وعادل قادومة.

وجاءت أسماء المرشحين على الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، شاملة العميد سيد أحمد محمد، البرلماني الحالي، توفيق أبو أحمد، علي أبوأحمد، الدكتور محمود سامي قنيبر، شكري الجندي.

كما تضم قائمة المرشحين هاني السيد هاغرون، وعبد الفتاح الشرنوبي، محمد الشربيني، محمد الصعيدي، أسامة عبدالمعطي، الأمير حسين سلامة، حسين شمس، محمد جاويش، محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، هشام عبدالعزيز، مصطفى السلموني، الدكتور محمود سامي، فاقد البصر، هاني سلطان، عادل فرغلي، سعد عبد الجليل، محمد فيصل عبيدي، البرلماني الحالي، عبدالله أبواليزيد، شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وينافس على المقعدين، البرلماني السابق محمد عبدالحميد هاشم، ماهر المصري، وخلت الدائرة من ترشح السيدات.

بينما جاءت أسماء الدائرة الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مراكز "الحامول – بيلا – البرلس، قسم بيلا"، وشملت، أيمن عبدالله، عبد العزيز حمودة، ابراهيم القصاص، ومحمد إسماعيل، حسب ما أظهر الكشف الابتدائي للمترشحين "فردي"، الذي أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ3 مرشحين على المقعدين: عصام عبدالغفار، البرلماني السابق، ويونس عبدالرازق، الذي خاض تجربة سابقة ولم يوفق، واللواء فؤاد عبدالدايم، كما ينافس مبروك المزين، ابن البرلس الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أحمد راضي، ياسين متولي، ابن بلطيم والذي يتمتع بشعبية أيضا، محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في قرى الحامول، جميلة بدير، عزت عبدالمنعم.

وشملت القائمة أيضا، فاطمة منصور، هلالة الشناوي، مختار جبريل، صبح أبوالمجد، علي إبراهيم عامر، شادي عوض، وسام إبراهيم، محمد معوض، وسام علي، أنوار رشاد، دولت بسيوني، أحمد حجازي، السيد عياد، سعد أحمد، ياسر مرزة، رضا عطية.

وأعلنت المحكمة كشوف أسماء الدائرة الرابعة التي تضم الدائرة مراكز: دسوق – مطوبس – فوة، قسم دسوق، اللواء صلاح المعداوي، والمحاسب محمد الشهاوي، البرلماني الحالي، عادل النجار، محمد شعبان عطا، فتحي الشرقاوي، البرلماني الحالي، احمد عبدالقادر، محمد الصعيدي، نيرة الجيار، يوسف البدري، عضو مجلس النواب الأسبق، شكري ليمونة، إبراهيم حسين الصعيدي، محمد سلام، عضو مجلس النواب الحالي، عمرو الخولي، سيد أحمد عيسى، البرلماني الحالي، محمد الصمودي.

كما شملت عبدالرؤوف عبد العاطي، أحمد فاروق، سعد فتحي، سامي القرضاوي، كمال عقبة، إيهاب عبدالباقي، إبراهيم زغلول، حمدي حجازي، منى خيري، السيد دراز، سعد الغمري، إبراهيم رزق، محمد عبد العزيز غنية، مصباح إسماعيل، أحمد عاطف فرج، فتحي عمارة، رزق علي الغرباوي، محمد الزغبي، محمد احمد خليفة، الحسيني شاهين.

وشملت صلاح الداودي، ايمن ابو النجاه، محمد غريب، عادل جعفر، نورالصباح محمود زغلول، الاسمر ابو شاهين، رأفت رياض، محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، سامي صقر، مخلص زكريا، شريف الطحان، عادل حسنين، وهاني الخولي.