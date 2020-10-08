فيديو وصور.. مسرح جامعة عين شمس يقدم "أمير الشهداء" بذكرى نصر أكتوبر

قدم منتخب جامعة عين شمس للمسرح، عرض "أمير الشهداء"، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، العرض من تأليف وإخراج محمد زكي، ويدور موضوع العرض، حول الشهيد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال صاعقة، وقدوة ضباط الصاعقة المصريين.

وشرح المخرج محمد زكي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، فكرة العرض، التي اعتمدت على الدمج بين الماضي والحاضر، فالشهيد إبراهيم الرفاعي هو رمز من رموز القوات المسلحة في الماضي، والشخصية التي تمثل الحاضر كانت شخصية خيالية وليست حقيقية تعبر عن أبطال من الحاضر، ممن يحاربون الإرهاب في سيناء.

وقال زكي، إن العرض أكد على أن الدفاع عن الأرض مستمر وأن الأبطال المدافعون عن الأرض في سيناء ضد الإرهاب الآن هم إمتداد لأبطال وجيل حرب أكتوبر، وأن حرب الإرهاب في سيناء الآن لا تقل عن حرب أكتوبر 1973، وأن المكان الذي ضحى من أجله إبراهيم الرفاعي هو المكان الذي يضحي من أجله الأبطال في سيناء كاشفا أن مدة العرض كانت حوالي ساعة وعشر دقائق، والعرض تم تجيهزه في 20 يوم فقط.

وكشف مخرج العرض، أنه تواصل مع أبطال حقيقيين لتجسيد الواقع قدر الإمكان، "اتكلمت مع أبطال صاعقة حقيقيين وهما شايفين إنه إبراهيم الرفاعي هو رمز وقدوة لكل ظابط صاعقة مصرية وهو المثل الأعلى ليهم".

وأشار مخرج عرض "أمير الشهداء" إلى أن أبناء البطل إبراهيم الرفاعي حضرا العرض، وهما العميد سامح الرفاعي والأستاذة ليلى الرفاعي، بالإضافة للبطل النقيب أحمد عبد اللطيف، الذي فقد ساقه بأحد العمليات بسيناء، وبعض الأبطال ممن يخدمون بسيناء الآن.

وحضر العرض أيضا أبناء الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة عبدالمقصود أحد شهداء رفح، مشددا على أن رد الفعل على العرض لم يكن متوقع، "نجلي الشهيد إبراهيم الرفاعي كانو مبسوطين جدا إنه في حد لسة فاكر والدهم البطل وبيفكر يكرمه، ورد الفعل كان فوق الوصف، وكانوا مبسوطين جدا إنه شباب في جامعة بيعمل عرض مسرحي عن بطل من أبطال مصر مر على استشهاده 47 عام، وحتى الآن يتم تكريمه، والحضور كانوا بيبكوا من تأثرهم لأننا اعتمدنا على قصص إنسانية واقعية حقيقية حدثت وتحدث".

واستكمل مخرج العرض: "قالولنا حرام عليكو خلتونا نعيط، على الرغم من إنه التأثيرات الفنية ليست كالتي هي موجودة بالتلفزيون والسينما"، مشيرا إلى أنه استعان بتجهيزه للعمل بأبطال حقيقيين رووا الكثير من القصص الواقعية عن الأبطال.

وشدد مخرج عرض أمير الشهداء المسرحي على أن العرض جسد دور الفن في تعريف الناس بكل مايحدث في سيناء، مشيرا إلى أن التفاعل للجمهور في المسرح يكون أكبر بكثير من المسلسلات والأفلام، ويكون رد الفعل فوري.

ولفت مخرج العرض إلى أن العرض حضره رئيس الجامعة والفنانة نهال عنبر، كاشفا أن الفنانة نهال عنبر كانت سعيدة من العرض للغاية، "كانت خارجة من العرض مبسوطة أوي بالعرض وكانت خارجة متأثرة بالعرض جدا وشهدت للعرض بالنجاح".

وأعرب المخرج محمد زكي، مخرج عرض أمير الشهداء عن تمنيه بإعادة عرض المسرحية مرة أخرى، "نتمنى العرض نعيده تاني ونتمنى العرض يشوفوه كل الناس ويوصل للكل وميكونش داخل أسوار الجامعة بس.. إحنا هنبقى مبسوطين لو قدمناه كل يوم لأنه عمل وطني للبلد".