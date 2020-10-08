بعد إتاحة الحجز إلكترونيا للتبرع بالدم.. اعرف أقرب البنوك لسكنك

إذا كنت من الحريصين على التبرع بالدم بشكل منتظم، ولديك تخوف من التوجه للتبرع بإحدى بنوك الدم المصرية، بسبب وجود فيروس كورونا المستجد، أتاحت وزارة الصحة والسكان، رابطا إلكترونيا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتسجيل من خلاله، وتحديد موعد بالإضافة لمعرفة أقرب بنك دم لمحيط سكنك، للدخول على الرابط هنا

وقالت الوزارة، إن التبرع متاح خلال مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية، "الوطن" تستعرض أماكن وعناوين البنوك في السطور التالية:

1- المركز القومي لنقل الدم بالجيزة.

51 شارع وزارة الزراعة داخل المصل واللقاح ورقم الهاتف 0237613117

2- المركز الإقليمي بدار السلام .

987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام بجوار كوبري الملك الصالح ورقم الهاتف 0225322037.

3- المركز الإقليمي بالعباسية.

5 أ شارع السكة البيضاء أمام مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية ورقم الهاتف 0226858645

4- المركز الإقليمي بالإسكندرية.

ميدان عبد القادر أبو عقادة داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد ورقم الهاتف 034951971.

5- المركز الإقليمي بدمنهور.

1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور الدورالثاني مبني الطب الحرج، ورقم الهاتف 0453337097.

6- المركز الإقليمي بالمنصورة.

ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف ورقم الهاتف

0502266791.

7- المركزالإقليمي بطنطا.

شارع حافظ وهبي خلف الأبنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، ورقم الهاتف 0403509575.

8- المركز الإقليمي بالزقازيق.

داخل مستشفى الأحرار التعلميمي ورقم الهاتف 0552380742.

9- المركز الإقليمي ببنها.

المقر الإداري كوبري اسليت القيم طريق كفر شكر مقر قسم الصرف شارع عبد الستار بينهما أمام المستشفى العام الدور الثالث فوق مبنى الإسعاف ورقم الهاتف 0132530179.

10- المركز الإقليمي بشبين الكوم .

شارع جمال عبد الناصربحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي ورقم الهاتف 0482331379.

11- المركز الإقليمي بالإسماعيلية.

عرايشة مصر ميدان المطافي ورقم الهاتف 0643103837.

12- المركز الإقليمي بالمنيا

كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا ، ورق الهاتف 0862339241.

13- المركز الإقليمي بسوهاج.

مدينة مبارك الطبية شارع كورنيش النيل بجوار المستشفى التعليمي ورقم الهاتف 0932110117.

14- المركز الإقليمي بأسوان

طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي ، ورقم الهاتف 0972418629.

15- المركز الإقليمي ببورسعيد.

شارع أوجيني أمام مستشفى السلام ببورسعيد، ورقم الهاتف 0663221605.

16- المركز الإقليمي بالسويس.

داخل حرم مستشفى السويس العام، ورقم الهاتف 0623444093.

17- المركز الإقليمي بدمياط.

منطقة الأعصر بعد مديرية الأمن داخل نطاق مستشفى التخصصي، ورقم الهاتف 0572379696.

18- المركز الإقليمي بالفيوم.

تقسيم مصطفي حسن خلف مستشفى الفيوم العاموبجوار مرفق الإسعاف "مصنع الأدوية القديم" ورقم الهاتف 0842170311.

19- المركز الإقليمي بالعريش.

داخل مستشفى العربش العام شارع الجيش، ورقم الهاتف 0683352525.

20- المركز الإقليمي بالأقصر.

داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، ورقم الهاتف0952283579.

21- المركز الإقليمي بالوادي الجديد.

الخارجة داخل مستشفى الخارجة العام، ورقم الهاتف 0922932074.

22- المركز الإقليمي بمرسى مطروح.

الكيلو 7 علم الروك، ورقم الهاتف0464935368.

23- المركز الإقليمي بالغردقة.

الأحياء المائية أمام كلية التربية، ورقم الهاتف 0653614015.

24- المركز الإقليمي بشرم الشيخ.

داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي السكن الإداري، ورقم الهاتف 0693661640.

25- المركز الإقليمي بقنا.

داخل مستشفى قنا العام، أمام مركز التمريض، ورقم الهاتف 0963344842.

26- المركز الإقليمي بأسيوط.

أسيوط الأربعين مستشفى الإيمان العام الدور الأرضي.

27- المركز الإقليمي ببني سويف.

الحي الأول شرق النيل ببني سويف.

28- المركزالإقليمي بكفر الشيخ.

شارع الجمهورية أسفل مديرية شئون الصحة، ورقم الهاتف 0473220249.