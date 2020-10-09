5 برامج توعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. اعرفها

تقوم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بعمل برامج توعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، واعتماد مدربين لهذه البرامج، ويرصد التقرير التالي 5 برامج توعية تعرف عليها:

استكمال برامج اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية

- تم اعتماد عدد 574 مدربا معتمدا من ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى - الشباب والرياضة – الثقافة – الأوقاف المصرية– التربية والتعليم – الكنيسة المصرية بإجمالي (25) دورة تدريبية في عدد (11) محافظة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كأحدى الجهات المتخصصة في هذا الشأن.

- تم تنظيم عدد (1) دورة متقدمة لعدد (30) مدربا من المعتمدين في مجال التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية من محافظات (الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، القاهرة، الجيزة).

- تم اعتماد عدد (48) ميسرة من ميسرات التعليم المجتمعي ذات الفصل الواحد بمحافظة الأقصر بإجمالي عدد (2) دورة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي "WFP".

توعية ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد

- تم الانتهاء من كتيب دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة الخاص بميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي "WFP"

برامج توعية الشباب - برامج التوعية الأسرية

- تم تنفيذ توعية عدد 400 شاب بإجمالي عدد (16) دورة توعية لخريجي التعليم الفني الفندقي والتعليم الصناعي في محافظتي "الفيوم والغربية"، ضمن بروتوكولي تعاون مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة الغربية.

- تم تنفيذ توعية عدد 1800 من الأمهات والقصر بإجمالى عدد (30) دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة بعدد (7) قرى وعدد (1) مركز بأبنوب بمحافظة أسيوط، ضمن برنامج توعية وتشغيل الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية.

- تم تنفيذ توعية عدد (1000) شاب بإجمالى عدد (41) دورة توعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية فى عدد (7) محافظات.

برامج توعية الشباب - برامج الفرص البديلة الإيجابية - برامج ريادة الأعمال

- تم تدريب عدد (400) شاب مهنياً من خريجى التعليم الفنى بإجمالى عدد (16) دورة بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة مصر الخير

- تم تنفيذ عدد (5) مشروعات متمثلة في مشروعات تنمية مجتمعية فى محافظة أسيوط بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار برنامج "مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج"، بتمويل من الجانب الإيطالى، إجمالى عدد المستفيدين من الشباب والأسر (11.720) مستفيدا.

ضمن برامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضرية خاصة في المناطق العشوائية وبرامج الفرص البديلة الإيجابية وريادة الأعمال، تم تنفيذ تدريب عدد (1000) شاب مهنيا بإجمالى عدد (41) دورة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

الوزارة تطلق حملة "قبل ما تهاجر فكر وشاور"

أطلقت وزارة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومحاربتها "قبل ما تهاجر فكر وشاور".

- تم وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتصدى لهذه الظاهرة ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال حملة توعية كبرى بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتحذيرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

اعتمدت الحملة على جميع وسائل الإعلام فى نشر أهدافها، ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" (فيس بوك، يوتيوب) باعتبار أنها تجتذب النسبة الأكثر من الشباب الباحثين عن الهجرة.