وزيرة الهجرة تستقبل وزير الإعلام وأمين "الأعلى للثقافة" لبحث آليات نشر مبادرة "اتكلم مصري"

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لبحث آليات التعاون بين وزارت الهجرة والإعلام والثقافة لنشر مبادرة "اتكلم مصري" لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة "اتكلم مصري"، وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

وأبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سعادتها بهذا التعاون بين الثلاث وزارات "الهجرة والإعلام والثقافة" لما لهم من صلة كبيرة بمبادرة "اتكلم مصري" حيث أنها تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية, مشيرة إلى أن "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة من شأنها أيضًا التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المبادرة موجهه للمصريين بالخارج، ولكن بالتأكيد ستساعد الدولة المصرية لتوعية أبنائنا المصريين بالداخل، حيث أنه سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.

وزيرة الهجرة: "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية ولكنها تستهدف تثبيت الهوية والثقافة المصرية

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم ربط صفحتي وزارتي الإعلام والثقافة بصفحة مبادرة "اتكلم مصري" ونشر عليها العديد من الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصري بالخارج، وكذلك العديد من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة، منوهة إلى أن مبادرة "اتكلم مصري" بدأت بالفعل في العديد من الأنشطة حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديوكونفرانس مع أبنائنا المصريين بالخارج وتم الحديث عن حرب أكتوبر في ذكراها الـ47.

ومن جانبه، قدم السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على إطلاق وفكرة مبادرة "اتكلم مصري"، مشيرًا إلى أن المباردة في غاية الأهمية لربط ابناء الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم، حيث أنهم بمثابة سفراء مصر في الخارج، والربط بينهم وبين وطنهم الأم يحافظ على هويتهم المصرية.

أسامة هيكل: نستهدف التواصل مع أبناء المصريين بالخارج من خلال الأعمال الدرامية المصرية

ولفت وزير الإعلام إلى أنه نشر العديد من الأعمال الدرامية باللهجة المصرية يأتي أيضًا للحفاظ على الهوية المصرية لأبنائنا المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه الأعمال الدرامية المصرية شكل من أشكال التواصل مع المصريين بالخارج ولكن بشكل غير مباشر، وأيضًا التواصل معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سيسهل هذه المهمة وسيتم النشر بها كافة الفعاليات باللغة المصرية.

كما أعرب الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن سعادته بالمبادرة، حيث أن أهدافها أكثر ارتباطًا بتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وهو هدف من أهداف الدولة واستراتيجيتها 2030، فإن دورها هام جدًا لتعزيز الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم، وهذا لن يحدث بدون المعرفة باللغة العربية واللهجة المصرية، أو على الأقل المعرفة بأساسيات اللغة العربية لكي يستطيع التعامل مع وطنه.

وأضاف أنه سيتم التعاون مع وزارة الهجرة في إطار المبادرة من خلال الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، وأيضًا المراكز الثقافية التي تهتم بالأنشطة الخاصة بالأطفال، فضلًا عن دار الأوبرا والمسرح وفنون تشكيلية، وأيضًا المسابقات الثقافية، حيث أن وزارة الثقافة لديها محتوى متنوع تستطيع من خلاله المساهمة العمل والتعاون مع وزارة الهجرة في إطار مبادرة "اتكلم مصري".