9 رسائل من وزيرة الهجرة لأطفال المصريين في الخارج عن انتصار أكتوبر

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لاطفال الجيل الرابع والخامس، من ابناء المهاجرين عن احتفالات حرب اكتوبر عبر تقنية زووم وذلك في إطار الملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء المهاجرين المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفي ضوء مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج،ويرصد التقرير التالي رسائل الوزير للاطفال:

- لابد من الاحتفال بانتصارات اكتوبر مع أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج.

- تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، الذي تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة.

- أهمية الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وما بذله الجنود المصريون من تضحيات خلال تلك الحرب الصعبة رسخوا بها أعظم قصص البطولة والتضحية في سبيل تراب الوطن، حتى استطاعوا استرداد الأرض من المحتل الغاشم الذي ظن أنه لن يهزم أو يقاوم، ليعلم العالم خلال هذه الحرب قيمة القوات المسلحة المصرية وبراعة المقاتل المصري الذي تغلب على كل الصعاب وأزال كل الفوارق برغبته الملحة على تحقيق النصر، واعتمد على عبقريته القتالية وباغت واستطاع العبور وتحرير الأرض.

- جنودنا شباب ضحوا بحياتهم لأجل تحرير الأرض وحماية العرض وفقدنا منهم الكثيرين بين شهيد ومصاب، لكنهم تحدوا كل الصعوبات وضحوا ليحققوا النصر وسطروا أعظم البطولات

- مازلنا نحارب في شمال سيناء فشبابنا من الجنود المصريين يقفون صامدين يدافعون عن أرضنا من الإرهاب والاحتلال الجديد".

- مصر دولة سلام ولا تجنح للتعدي على أحد ولكن إذا تم الاعتداء على أرضها سيهب المصريون للدفاع عنها بكل قوة.

- ضرورة استغلال ذكرى هذا اليوم العظيم لفتح باب التنمية ورؤية الإنجازات التي تحققت على أرض سيناء، ومدنها الساحرة كشرم الشيخ ودهب وطابا ودير سانت كاترين.

- مطالبة الأطفال بالاحتفال اليوم بذكرى نصر أكتوبر ونشر كل الصور لجدودهم وإظهار الفخر بالانتصار الفخر بإنجاز الجيش المصري

- سيتم إرسال فيلم الممر ليطلع الأطفال على هذا العمل الدرامي المعبر عن إحدى بطولات الحرب.