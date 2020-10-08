السيطرة على حريق بشقة سكنية بإسكان الشباب في مدينة العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعمارة رقم 43 بإسكان الشباب بمدينة العبور، دون خسائر بالأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب بشقة سكنية بعمارة رقم 43 بإسكان الشباب بمدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف للسيطرة على الحريق، بالتعاون مع الجيران الذذين حرصوا على إخراج أصحاب الشقة فور نشوب الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وخروج أصحاب الشقة بواسطة الجيران، وفصل الكهرباء العمومى، دون أية خسائر بالأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس، والمعروفة بين الأهالي بمصنع السكر.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقي المركز بلاغا من عمليات إدارة النجدة بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق" الخانكة - بلبيس".

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريباً، مكون من طابقين، وأتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.

انتقل إلى مكان البلاغ العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته نائب مدير الحماية المدنية، وبدأ الأمر بـ10 سيارات إطفاء، ولكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب فتم الاستعانة بسيارات من القاهرة ليصل العدد الإجمالي 20 سيارة إطفاء بينهم خزان 36 ألف لتر مياه "استراتيجى" للسيطرة النيران، وتجرى حاليا عمليات تبريد الحريق لمنع اندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المخازن على مساحة 1300 متر وتتبع القطاع العام، أما البضائع التى اندلع الحريق فتتبع إحدى الشركات الخاصة.