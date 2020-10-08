أخيرا أصبحت أم.. سيدة تضع 3 توائم في الأقصر بعد تعرضها للإجهاض المتكرر

شهد مستشفى أرمنت التخصصي، جنوب غرب محافظة الأقصر، ولادة 3 توائم لسيدة عشرينية تعرضت للإجهاض أكثر من مرة، وتعد هذه الولادة هي الأولى للسيدة.

وقال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إن المستشفى استقبل الأم "ش.أ" البالغة من العمر 21 سنة، والمقيمة بقرية أرمنت الحيط بمركز أرمنت الوابورات، عقب إصابتها بألم شديد بسبب نقص فى كمية المياه حول الأجنة، والذي أثر على قلة حركة الأجنة.

وأوضح أن ذلك هو الماء الذي يحيط بالجنين خلال فترة الحمل، مؤكدا أن هذا السائل له أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجنين، فهو يقيه من التعرض للبكتيريا والإصابة بالعدوى، كما يبقيه بأمان من الإصابة بالأذى أو الضربات، بالإضافة إلى أنّه يساعد رئتي الجنين والجهاز الهضمي على النضوج بشكلٍ صحيح، ويقوم الجنين أحياناً بابتلاع القليل من هذا السائل بشكلٍ منتظم، إلّا أنه يتخلص منه عن طريق البول بشكلٍ طبيعي، ولهذا تكون كمية السائل في بداية الحمل كبيرة، ثمّ تتقلص تدريجياً، من أجل الاستعداد لعملية الوضع، متابعاً نقص المياه دائماً يؤدى إلى زيادة احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة عند الولادة.

وأضاف عز الدين، أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للسيدة، ومن ثم دخولها إلى غرفة العمليات بعد أن لوحظ بعض التغيرات في حالتها مما استدعى تدخل الفريق الطبي للقيام بالعملية القيصرية، وضم الطاقم الطبى كلا من كيرلس شايب طبيب بقسم النساء والتوليد، والدكتورة صفاء عوض الله، طبيبة أطفال، ودكتور التخدير مصطفى عبد الاله، ومجموعة التمريض على رأسهم مينا يوحنا.

وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن العملية كللت بالنجاح والتوفيق حيث وضعت توائمها، 2 إناث وذكر، مضيفاً تم وضع المواليد بالحضانة، وهم بصحة جيدة يتلقون المتابعة اللازمة، موضحاً أن أعمار التوائم حتى بداية الشهر الثامن كما تتراوح أوزانهم مابين 2000 جم إلى 2300.

جدير بالذكر أن حالات ولادة التوائم بالمستشفى في ارتفاع ملحوظ حيث أن بحالة اليوم سجلت حتى الآن 8 حالات بإجمالي 19 طفلا على مدار 35 يوما.