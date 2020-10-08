ضبط موظف بلجنة التصالح في الخانكة متلبسا بتلقي رشوة

قرر العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، إحالة أحد الموظفين القائمين على تلقي طلبات التصالح من المواطنين للتحقيق لضبطه يتلقى مبلغا ماليا من أحد الأشخاص.

وقال "كشك"، إنه أثناء المتابعة اليومية والمرور على القائمين باستقبال طلبات التصالح والرسومات الهندسية بالمدينة تلاحظ وجود أحد الموظفين المتواجدين بالشباك لتلقي الرسومات الهندسية يتقاضى مبالغ مالية مستغلا المواطنين وحاجتهم لإنهاء التصالح فتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة وتحويله للتحقيق.

طالب رئيس المدينة من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية حيث إن كافة الخدمات تقدم مجانا وعلى المواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالة مماثلة.

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعلن ان إجمالى عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغ 167 ألفا و456 طلب تصالح، كما تم تحصيل 943 مليونا و872 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ، لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الإقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك إستجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات.

أوضح المحافظ ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الإجتماعية لسكان تلك المناطق.