محافظ القليوبية: 700 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية استقبلت 113 ألفًا و 467 طلبًا للتصالح، بإجمالي متحصلات مالية 700 مليون جنيه من رسوم الفحص ونسبة الـ 25 % جدية التصالح.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي، اليوم، إن المحافظة ستخصص المبالغ المحصلة لدعم مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى تزويد الوحدات المحلية بعمالة مدربة وأجهزة حاسب حديثة وإلغاء الإجازات الرسمية وتقسيم العمل إلى فترتين لمواجهة الإقبال الكثيف من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وطالب بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية للتصالح قبل إنتهاء المدة القانونية المحددة.

وعبر سكان أبراج كوبرى الفحص الكائنة بزمام قرية "كفر سعد" بمركز بنها عن سعادتهم بتحرك الحكومة وتخفيض الرسوم الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، وأكد حلمى عبدالشافي، أحد السكان، أن خروج تلك الأعداد للتصالح دليل كبير على شعور المواطنين بالإرتياح من قرار تخفيض الرسوم وأن الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما يخص حياة المواطن وقانون التصالح سيساهم فى تحسين الحياة بشكل عام.