نائب محافظ القليوبية يتابع انتظام تلقي طلبات التصالح بشبرا

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، في جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، يرافقه اللواء مجدي عناني، رئيس المدينة، سير العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد قرارات المحافظ الأخيرة، بتخفيض قيم مقابل التصالح تيسيراً على المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال رفع التراكمات والمخلفات بشارع أحمد عرابي، وشارع 15 مايو، وشارع الشعراوي، وأكد، خلال الجولة، على ضرورة رفع التراكمات بشكل مستمر، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، ومصادرة أي مركبات تلقي بالمخلفات على الطرق العامة.

واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة للقمامة بـ"القطاوي"، لمتابعة انتظام رفع التراكمات منها، والتأكد من انتظام عمل المعدات والمركبات، وشدد على ضرورة رفع التراكمات بشكل مستمر، لتحقيق أقصى استفادة من وجود المحطة.