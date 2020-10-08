روبي وشريف صبري.. بداية من "العجلة" وصولا لشائعات الزواج

حققت العلاقة الفنية بين روبي، والمخرج شريف صبري، الكثير من النجاح والشهرة، المغلفة بالجدل والشائعات، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأعمال التي ميزت مسيرة "روبي" التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

أثارت روبي الجدل بعد ظهورها في الكليبات التي قدمها لها المخرج شريف صبري، منها ظهورها بملابس رياضية مكشوفة وهي تركب دراجة "عجلة"، خلال أغنية "طب ليه بيداري كده".

وانتابت حالة من الغضب خلال تصوير أغنية "مشيت ورا احساسي"، بمنطقة الأهرامات، بزعم ارتداء روبي ملابس غير لائقة، وهو ما نفاه "صبري" وقتها مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات السخيفة لا صحة لها بالمرة.

شريف صبري، قدم نفسه باعتباره ملحنًا من خلال الفنانة روبي، عن طريقة أغنية "مش هتقدر"، وأضاف: "تحداني صديقي الشاعر عصام عبدالله، بتلحين أغنية شرقية، وقدم لي الكلمات ولحنتها في 30 دقيقة على العود، رغم أنني أعزف جيتار".

مش كل مخرج هيكتشف فنانة يتجوزها

وفي ذروة نجاحهما الفني، لاحقت شائعة الزواج والارتباط بين روبي، وشريف صبري، وزاد من قوة الشائعة "سكوت" روبي وعدم تعليقها بالنفي أو التأكيد، حتى خرج "صبري" عن صمته في إحدى المقابلات الصحفية "لم أتزوج روبي، لا عرفي ولا شرعي، هى موهبة اكتشفتها، ومش معقول كل مخرج يكتشف فنانة يتجوزها".

وفي عام 2008 أعلن المخرج شريف صبري، انفصاله إداريًا عن الفنانة روبي، بعدما قدم معها ألبومات مثل "ابقى قابلني"، و"مشيت ورا إحساسي"، فيلم "7 ورقات كوتشينة"، وتأكيده أنه ساهم في صناعتها كنجمة ووقف بجوارها حتى حققت شهرتها، وأصبحت في مرحلة النجومية "تحتاج الأن لمدير أعمال ومتعهد حفلات وليس صانعًا للنجوم".

وعن تأثرها بالسلب بعد انفصالها عن المخرج شريف صبري، قالت روبي في تصريحات لها: "إن التأثر إداريًا فقط وليس فنيًا".

شاركت روبي، في عدد من الأعمال السينمائية منها "حسن وعزيزة، قضية أمن دولة، فيلم ثقافي، سكوت ح نصور، 7 ورقات كوتشينة، ليلة البيبي دول، الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط، الحفلة، يوم مالوش لازمة، الكنز، حملة فرعون، عيار ناري".

ومن الأعمال الدرامية التي قدمتها روبي، مسلسلات "بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم".