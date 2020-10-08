الخادمة والهانم.. تناقضات فنية قدمتها روبي من "العجلة" لـ"سجن النسا"

ملامحها الفرعونية وبشرتها السمراء، جذبت إليها الأنظار منذ طلتها الأولى التي اعتبرها البعض جريئة نوعًا ما لظهورها بملابس جريئة وحركات راقصة في كليباتها الغنائية، ولكن بمرور الوقت، نجحت روبي أن تثبت لمن حولها أنها تستحق لقب فنانة من خلال أدوار تمكنت من إبراز موهبتها الحقيقية في التمثيل.

في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1981 ولدت رانيا محمد حسين "روبي"، والتي أغرمت بمجال التمثيل مبكرًا، لمشاركتها وهي صغيرة عام 1999 من خلال فيلم "حسن وعزيزة- قضية أمن دولة" بطولة يسرا، أشرف عبدالباقي، ومشاركتها في "فيلم ثقافي" عام 2000 بطولة الثلاثي أحمد رزق، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد.

وفي عام 2001 كانت روبي، على موعد مع مساحة أكبر من التمثيل مع المخرج العالمي يوسف شاهين، من خلال فيلم "سكوت ح نصور"، بطولة لطيفة، مصطفى شعبان، أحمد بدير، أحمد وفيق، ماجدة الخطيب.

خلال أحداث فيلم "سكوت ح نصور" جسدت روبي شخصية "بولا" ابنة الفنانة لطيفة "ملك" المطربة التي تعيش حياة مترفة بصحبة ابنتها ووالدتها.

وفي عام 2007 قدمت روبي دور البطولة في فيلم "7 ورقات كوتشينة"، لتتوالى مشاركتها في أفلام منها "ليلة البيبي دول، الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط، الحفلة، يوم مالوش لازمة، الكنز، حملة فرعون، عيار ناري".

ومن الأعمال الدرامية التي قدمتها روبي، مسلسل "بدون ذكر أسماء" من تأليف وحيد حامد، وتجسيدها شخصية ثرية، ومسلسل "سجن النسا" والتي خطفت الأنظار إليها بتجسيدها شخصية رضا الخادمة، التي برغم طيبتها إلا أن الحقد والغل يسيطران عليها وتقوم بحرق ابنة السيدة التي تقوم بخدمتهم، ويتم إعدامها شنقًأ على جريمتها.

كما شاركت روبي في مسلسل "رمضان كريم"، من إخراج زوجها السابق ووالد ابنتها سامح عبدالعزيز، بطولة سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، محمد لطفي.

حققت الفنانة روبي، شهرتها من خلال عملها مع المخرج شريف صبري، الذي قدمها لعالم الغناء، من خلال أغنيات حققت نجاحًا كبيرًا، و كليبات تسببت في حالة من الجدل لجرأتها الشديدة منها ظهورها على عجلة من خلال فيديو "ليه بيداري كده".

وفي عام 2008 أعلن المخرج شريف صبري، انفصاله إداريًا عن الفنانة روبي، بعدما قدما معها ألبوم "ابقى قابلني"، وألبوم "مشيت ورا إحساسي"، فيلم "7 ورقات كوتشينة"، وتأكيده أنها ساهم في صناعتها كنجمة ووقف بجوارها حتى حققت شهرتها، وأصبحت في مرحلة النجومية "تحتاج الآن لمدير أعمال ومتعهد حفلات وليس صانعًا للنجوم".