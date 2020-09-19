روبي تطرح أغنية سينجل وتتراجع عن فكرة الـ"مينى ألبوم"

تستعد الفنانة روبي، لطرح أغنية سينجل جديدة نهاية العام الجاري، بعد أن تراجعت عن فكرة طرح ميني ألبوم، بسبب انشغالها بعدد من ‏الأعمال الفنية الأخرى.

وتعقد روبي حاليًا، جلسات عمل مع بعض الملحنين والشعراء، لاختيار كلمات الأغنية ولحنها، ولا تريد أن تفصح ‏عن تفاصيل العمل، لضمان عنصر المفاجأة للجمهور.

ومن ناحية أخرى، تبدأ روبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "بدر البدور" مطلع ‏أكتوبر المقبل، وذلك بعد الاستقرار على المخرج كريم الشناوي لإخراج المسلسل، بعد اعتذار المخرج محمد ياسين، ويعاين كريم الشناوي أماكن ‏تصوير العمل، وبدأ في ترشيح الأبطال لإنهاء تعاقداتهم.‏