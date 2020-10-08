التعليم العالي لطلاب الشهادات المعادلة المتخلفين عن تقديم أوراقهم: الأحد المقبل مش آخر فرصة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ اللجنة العليا للتنسيق قد حددت يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر موعدًا لانتهاء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية -ممن استكملوا ملفاتهم- من تقديمها وذلك حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول بالنسبة لهم، ولكن هذا لا يعني انتهاء أعمال مكتب التنسيق.وأوضح "عبدالغفار"، في بيان صادر اليوم، أنَّ مكتب التنسيق سيظل مفتوحًا لاستقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن لم يتمكّنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات وسيتمّ التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت، وبعد إعلان نتائج قبول الطلاب وإعلان الحدود الدنيا لكل شهادة، وترشيحهم لجميع الكليات في ضوء الحد الأدنى المعلن و قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن.

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين تمّ إعلان نتائج الشهادات الثانوية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول قبل بدء الدراسة.