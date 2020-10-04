وزير التعليم العالي عن مشكلة الـ"SAT": "مش عارفين نرضي حد"

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر تطورات مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية، قائلا إن طلاب تلك الدبلومة يمتحنون الـ"SAT"، بعضهم انتهوا منه وينتظرون التنسيق حاليا، والبعض الآخر قرروا التحسين ولكن بسبب ظروف كورونا حدث تسريب في الامتحان فألغي، وبالتالي ألغيت فرصة التحسين.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وجد حلا، نظرا لأنه اختصاصه، باستبدال امتحان الـSAT، بآخر وهو الـ"ACT"، والمجلس الأعلى للجامعات اعتمدته كبديل.

وتابع: "معنى كدة أن ممكن واحد يكون واخد بعض المواد من الـSAT وبعض المواد من ACT، وطبعا هيمثل عبء على التنسيق عشان نحسب الرقم دة من الرقم دة، لكن قولنا عشان الظرف اللي احنا فيه هنعمله عشان نرضي الولاد".

وأوضح أن بعض الطلاب رفضوا الـACT، فاقترح وزير التعليم بإجراء "SAT" مصري، "عملوا معجزة في فترة قصيرة، وبكرة هيبعت لنا بكرة عشان نعتمده من الأعلى للجامعات".

وواصل: "أهالي الولاد اللي مخلصين السات بيقولوا أنتوا هتظلموا أولادنا لأنهم دخلوا الامتحانات دي وتفوقوا لية عاوزين تساوونا للولاد اللي كانوا عندهم تحسين، احنا مش عارفين نرضي حد لا أنا ولا أستاذ طارق، وكل الحكاية شغالين عشان مصلحة الولاد".