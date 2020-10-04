وزير التعليم العالي عن مشكلة تنسيق طلاب الخارج: نوع من الضغط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن شكاوى طلاب المصريين بالخارج حول تنسيق الجامعات هي "عادة الشكوى" وليس أكثر، متابعا: "احنا بنسمع كل الحاجات دي كل سنة في نفس التوقيت وأول لما ينتهي التنسيق وتظهر النتيجة يسكتوا خالص، فهي نوع من أنواع الضغط بدون أي أساس".

واضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن عدد الطلاب القادمين من الدول العربية من 11 لـ12 ألف طالب، والشهادات الأجنبية 4 آلاف، لافتا إلى أنه مراعاة للظروف وتأخير بعض الدول إجراء الامتحانات مثل الكويت فتقرر تأجيل التنسيق، موضحا أن التنسيق ما زال يعمل في الوقت الراهن.

وتابع: "مفيش حد هيتظلم ومفيش حد يبقى عاوز حاجة ويستحقها ومش هياخدها سواء في شهادة عربية أو دولة تأخرت النتيجة بتاعتها"، لافتا إلى أن الوزارة تتواصل مع المكاتب والسفارات المصرية في العالم وسننتظر آخر طالب وسيتم التنسيق له.

وأوضح أن هناك بعض المطالب غير منطقية، حيث ترغب في دخول نفس الأعداد مثل الثانوية العامة، رغم أنه يوجد نسبة وتناسب، إذ تعطى كل دولة نسبتها، مؤكدا أن النسبة المرنة هي النسبة العادلة طبقا لأعداد الطلاب في كل تخصص.

وأشار إلى أن عدد طلاب مدارس المتفوقين الملتحقين بكلية الهندسة خلال 2018 حوالي 220 طالب من أصل 277 بنسبة 80%، بالنسبة للقطاع الطبي عدد الملتحقين بكليات الطب 80%.