وزير التعليم العالي يهنئ السيسي بذكرى انتصار أكتوبر

يتقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع منتسبى المجتمع الاكاديمي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال قواتنا المسلحة الباسلة، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قواتنا المسلحة الباسلة نجحت في استرداد الأرض والكرامة، وقدمت أروع الأمثلة في التضحيات والبطولة، متمنين لبلدنا الحبيب التقدم والرقي.