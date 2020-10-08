"العربية للتصنيع": أنتجنا 2.6 مليون كشاف شوارع لجميع محافظات مصر

قالت الدكتورة عايدة الصبان رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع أنشئ عام 1979، وكان هدفه تلبية الصناعات العسكرية، لكنه تطور وأصبح يلبي المشروعات القومية في الصناعات المدنية، وكل العاملين في المصنع حاصلين على شهادات الجودة للإنتاج العسكري والمدني.

وشرحت الصبان، أن أهم المنتجات الحالية بالمصنع، هي كل ما له صلة بالإنارة، سواء خارجية أو داخلية، والأجهزة المنزلية والعدادات والتابلت، وتطورت مع الوقت للعدادات الإلكترونية والعدادت مسبقة الدفع، والكاميرات الخاصة بالمراقبة وأجهزة نقل البيانات.

وأضافت الصبان خلال حديثها مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الصناعات الإلكترونية، أهم مكوناتها لا تصنع في مصر أو الوطن العربي أو الشرق الأوسط أو أفريقيا، بل يتم تصنيعها في تايوان والصين، كاشفة أن مشروع كشافات الشوارع، هي مشروع قومي تم إنتاج منه 2.6 مليون كشاف شوارع في جميع محافظات مصر، والمصنع في سبيله لإنتاج نصف مليون كشاف آخر، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والمالية، بما يزيد عن 70% تصنيع محلي.

وتابعت الصبان، أن التحول الرقمي اتجاه تنتهجه الدولة منذ فترة كبيرة، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، يدعم هذا الاتجاه، "وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس في مجال التحول الرقمي، باعتبارها من أوائل الجامعات التي تقوم بعمل تحول رقمي، حيث يتم تقديم خدمات لها، بحيث يكون تقدم خدماتها إلكترونيا".