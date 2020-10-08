بث مباشر.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "بشائر الخير" في الإسكندرية

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، تدشين كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح، ببشائر الخير 3 القباري في الإسكندرية، ضمن زيارته للمحافظة.

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والزيارة التي بدأت أمس الأربعاء، واستهلها البابا بإلقاء محاضرته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية، فضلا عن زيارة مزار مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية في كاتدرائيته بالإسكندرية.

وكاتدرائية بشاير الخير 3، افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي، وشارك البابا في طقس التدشين عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينهم الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، الذي تتبعه كاتدرائية "بشائر الخير" رعويا وإداريا.

والكاتدرائية الجديدة بها 3 مذابح، "الأوسط باسم السيدة العذراء مريم، والمذبح من الجهة البحرية باسم الشهيد أبي سيفين، والثالث القبلي باسم القديس الأنبا كاراس"، فضلا عن أنّها تضم عدد كبير من الأيقونات.

يذكر أنّ الدولة خصصت الأرض لإنشاء الكاتدرائية الجديدة، فيما تحمل تكلفتها الإنشائية بالكامل متبرعون من محبي الكنيسة، منهم رجل الأعمال المهندس عصمت ناثان وأسرته، والكاتدرائية تشمل مبنى خدمي ملحق بالكنيسة على مساحة إجمالية تقدر بـ3800 متر مربع وتسع لـ900 مصل، فضلا عن مستوصف طبي به عيادات خارجية لخدمة منطقة بشائر الخير بأكلمها مسلمون وأقباط.

كان البابا تواضروس، شارك الثلاثاء، في احتفالات الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر، خلال قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الجندي المجهول.

ووجّه البابا تواضروس الثاني يومها، بدق أجراس الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في مصر وخارجها، في الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر الثلاثاء الـ6 من أكتوبر، وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام 1973.