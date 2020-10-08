إهداء 3 آلاف كرتونة غذائية لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره وتقديره لجهود جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بإشراف المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس الإدارة والتي تحرص على تفعيل دورها المجتمعي بالمشاركة والمساهمة الجادة لدعم الجهود التنفيذية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية لتوزيعها على البسطاء من أبناء المحافظة بالقرى المجاورة لهذا المشروع القومى وهى بنبان والرقبة والمنصورية بمركز دراو لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

من جهته، تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة السيارات التابعة لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، والتي تضم كراتين المواد الغذائية المهداه من الجمعية بإجمالى 3 آلاف كرتونة وتشتمل على العديد من السلع الغذائية الأساسية المعبأة والمغلفة حيث سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجاً.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميداني على قرية أبو الريش قبلي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أرض الواقع.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال القافلة الطبية الجاري تنظيمها على مدار 3 أيام داخل قرى أبو الريش، وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية لنحو 3 آلاف مواطن مجاناً في مختلف التخصصات الطبية، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة دون مقابل، ضمن جهود مديرية الصحة في توفير الرعاية الصحية لأهالي المحافظة داخل التجمعات السكنية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن.

وتفقد الدكتور أحمد شعبان الأعمال الجارية لتطوير مركز شباب أبو الريش قبلي، والذي تم تنفيذ 55% من إعادة تأهيله بتكلفة 3 ملايين جنيه بدعم من مؤسسة مصر الخير وهو الذي يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية.