بعد نجاح "ختم النمر".. أحمد صلاح حسني يبدأ تصوير "جنون العشق"

بدأ الفنان أحمد صلاح حسني تصوير مسلسله الجديد "جنون العشق" مع المخرج أحمد سمير فرج، مساء أمس، بعد فترة تحضيرات استغرقت عدة أشهر.

المسلسل يدور في إطار رومانسي اجتماعي، وينتمي لنوعية الـ٤٥ حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل.

"جنون العشق" يعد ثاني بطولات أحمد صلاح حسني في الدراما المصرية بعد مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض العام الماضي، ويشارك في بطولته إيمان العاصي، محمود حجازي، عماد رشاد، وأماني كمال، وإيناس كامل، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد خالد صالح، وإخراج أحمد سمير فرج.

ودارت أحداثه حول "عمر النمر" الذي يحب هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم بينهما ويبدو أنه يهدد قصة حبهما.

وشارك "حسني" في رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" بشخصية "عزمي صابر أبو شديد"، وجسد دور رامي حسنين، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الذي عرض رمضان الماضي.

أحمد صلاح حسني ممثل ولاعب كرة قدم وموسيقار مصري، ولد في عام 1979، بدأ حياته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي المصري، وتدرج بين صفوف الفريق منذ طفولته إلى شبابه ولعب ضمن المنتخب المصري، وسرعان ما خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، واكتفى بما حققه في رياضة كرة القدم في عام 2008 واتجه للتلحين الموسيقي، حيث لحن عددا من أغنيات كبار نجوم الغناء، وأبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي.

شارك كممثل في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها: "شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، كلام على ورق".