احتفالا بانتصارات أكتوبر.. انطلاق أكبر ماراثون دراجات بكل المحافظات غدا

تنظم وزارة الشباب والرياضة، صباح غد الجمعة، ماراثون الدراجات الهوائية، بجميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر"، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباح غد الجمعة، بحضور جميع المحافظين في الوجهين البحري والقبلي.

الوزير يطلق الماراثون في كل المحافظات عبر كونفرانس غدا

وعبر الفيديو كونفرانس يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية، في تمام الثامنة والنصف صباحا.

صبحي يوجه التهاني للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر

وفي ذلك الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية، ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء، التي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة في الوقت الحالي.

500 جنيه للفائز الأول على كل محافظة في الماراثون

وخصصت وزارة الشباب والرياضة، جوائز تصل إلى 500 جنيه لأول 25 متسابقا على كل محافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفعاليات المستمرة على مدار الشهر، التي تنظمها الوزارة، احتفالا بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من الماراثون الاحتفال بنصر أكتوبر، والتأكيد على الدور الاجتماعي الذي تقوم به الوزارة، وتبني وجهة نظر القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية، للحفاظ على الصحة العامة، ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين، وجعلها أسلوب حياة لكل المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد على أهمية دور الشباب في التصدي للأفكار المغلوطة والسلبية، ارتكازا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرب الشعب المصري نموذجا كبيرا في الوفاء والانتماء إلى مصر، وتواجدوا في كل ميادين المحافظات، وعبروا عن حبهم لبلدهم ونصر أكتوبر المجيد.