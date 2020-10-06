الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم محاكاة لإقامة معسكر للإيواء العاجل

أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، نموذج محاكاة لإقامة معسكر للإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كوارث أو أزمات أو حالات طارئة، في جميع مدن المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن، ومديريات الصحة، والتموين، والتعليم، والتضامن، لتنفيذ خطة التدريب العملي لسيناريو مجابهة السيول .

وقال محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه تم إقامة مخيمات عاجل للإيواء بكل مدينة، وتم تجزيها على أعلى مستوى بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حالة وقوع كوارث، لافتاً إلى أن المحافظة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات.

وأوضح أن كل معسكر يضم نحو 15 خيمة ومزود بالأسرة والبطاطين والمراتب ونقاط طبية وخيام إدارية وخدمية، وفصول تعليمية وحجرة أطفال بلا مأوى والدعم النفسي والتوعية الثقافية والحصر الميداني وخيمة التسجيل ودورات مياه وسيارات للسلع وسيارات إسعاف وإطفاء وغيرها من كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة .

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة على أهمية إقامة معسكرات الإيواء العاجل، لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية، والتدريب العملي على المواقف الطارئة في القطاعات والخدمات الحيوية.

وأضاف أن كل معسكر تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس والعلاج وكافة الاحتياجات الحياتية وخاصة مجالات تقديم الدعم المعنوي والمجتمعي للمتضرريين مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.