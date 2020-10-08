سامح عبد العزيز يبدأ تصوير "مطبعة هرم" الخميس المقبل

يستعد المخرج سامح عبدالعزيز، لبدء تصوير فيلمه الجديد "مطبعة هرم"، منتصف شهر أكتوبر المقبل بعد سلسلة من التحضيرات والتجهيزات.

واجتمع "عبد العزيز" بالنجمين مصطفى خاطر وحمدى الميرغني من أجل التحضير للفيلم، في حضور مؤلفي العمل أمين جمال ومحمد محرز، استعدادًا لبدء التصوير.

يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة ولكن في إطار كوميدي، وتعقد حاليا جلسات عمل للمشاركين في الفيلم للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات.

"مطبعة هرم"، يشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي وصبري فواز وهنادي مهنى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سويًا مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا فى رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر، ويمثل العمل عودة يسرا لدراما رمضان، بعد آخر أعمالها في (لدينا أقوال أخرى) 2018.

نال "خيانة عهد" إشادات الجمهور، حيث دارت أحداثه الأساسية حول شخصية "عهد" وهي سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهي كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.

وكان من المفترض أن يتولى إخراج المسلسل المخرج هاني خليفة، إلا أن المنتج جمال العدل رأى إن فكرة المسلسل تليق بفكر سامح عبدالعزيز أكثر لذا تعاقد معه.