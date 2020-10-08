محافظ جنوب سيناء ومدير تطوير العشوائيات يتفقدان مشروع 496 وحدة بالرويسات

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، اليوم الخميس، بجولة ميدانية في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، تفقدا خلالها مشروع إنشاء 496 وحدة إسكان اجتماعي.

وقال المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، إنه جرى إقامة هذا المشروع كبديل آمن عن العشوائيات التي كانت توجد في مخرات السيول، وتحت سفح الجبال، وأسفل أبراج الضغط العالي بالمنطقة بعد أن جرى تخطيطها وترفيقها، لتكون منطقة آمنه ومتكاملة المرافق والخدمات.

وأكد وكيل وزارة الاسكان أنه جرى تسليم عدد 43 وحدة اسكان ضمن مشروع 496 وحدة بإجمالي تكلفة بلغت 140 مليون جنيه تقريبًا .