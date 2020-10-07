محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، بديوان عام المحافظة، اليوم، لبحث استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية واستعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، وعرض مطالب أبناء المحافظة في الحصول علي منح دراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، مؤكدًا دور الجامعة كقاطرة للتنمية على أرض المحافظة، ووعد رئيس الجامعة بدراسة تلك المطالب، وعرضها خلال انعقاد مجلس أمناء الجامعة الثاني الذي سيعقد بمقر فرع الجامعة، بمدينة رأس سدر يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.

وشدد المحافظ على استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل للجامعة، لتخريج كوادر جامعية متميزة تتوافق مؤهلاتها مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المحافظة.