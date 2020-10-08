"رمزك الانتخابي زي مهنتك".. شعار يرفعه مرشحو دائرة عابدين

ربما صدفة أو مقصودة، أن يحصل مرشح في انتخابات مجلس النواب، على رمز معين، إلا أن هذه المرة وفي دائرة عابدين، التي تضم "الوايلي، الظاهر، عابدين، الأزبكية، قصر النيل"، حرص كل مرشح أن يحصل على رمز مناسب لمهنته، فمثلا تجد أستاذا جامعيا، رمزه القلم، وطبيب يحصل على رمز سماعة طبيب، وآخر لواء سابق، فرمزه المدفع.

وحصل الدكتور أشرف حاتم، مرشح حزب مستقبل وطن وزير الصحة السابق، والتي زخرت مسيرته المهنية بالعمل الجامعي، على رمز القلم، فيما حصل أستاذ دكتور شريف صفوت، على رمز سماعة طبيب واللواء عادل الطويل برمز المدفع.

وتشهد دائرة "عابدين" منافسة شرسة بين 11 مرشحا فرديا في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 6 مستقلين.

ويتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.

كما يتنافس صالح خليل، مرشح حزب الحركة الوطنية، برمز غزال، وعلى سليمان مرشح التحالف الشعبي برمز سفينة، أما المرشحين المستقلين، أما جرجس فوزى عزيز أيوب، والشهير بالدكتور وليد فوزي، رمز حصان مستقل، وأمير هلال شمعة، وعادل شفيق جندي يوسف، رمز كف، ويتنافس إبراهيم العبودي برمز موتور، وصالح خليل.

وكان النائب الحالي محمد أبو حامد، والمرشح على نفس الدائرة، قال إن الانتخابات بشكل عام، دائما ما تكون معركة صعبة وليست سهلة، بين جميع المرشحين، مؤكدا أن المنافسة شرسة لوجود عدد من المرشحين الذين لم يخوضوا الانتخابات لأول مرة، بل لهم باع طويل في ذلك وكانوا من أقرب منافسيه في الدورة السابقة، وعلى رأسهم الدكتور شيرين أحمد فؤاد، وكذلك الدكتور أشرف حاتم مرشح حزب مستقبل وطن الذي يخوض العملية الانتخابية لأول مرة.