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الهيئة الوطنية: 4032 مرشحا فرديا و8 قوائم بانتخابات مجلس النواب

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الوطن
06:15 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كل الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان فإن أخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء، ويتم نشر التنازلات فى جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار بعد غدا الخميس.

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