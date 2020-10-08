دائرة مصر الجديدة في مجلس النواب 2020: مناطق شعبية تنضم للحي الراقي

بين انتخابات عامي 2015 و2020، لـ مجلس النواب، شهدت الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، تغييرا ضخما، وفقا للقانون رقم 174 لسنة 2020، لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون، في مطلع سبتمبر الماضي.

ونص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، على تشكيل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، لذلك قسمت محافظة القاهرة إلى 19 دائرة، وهو ما غير من ملامح دائرة مصر الجديدة هذه المرة، التي كانت سابقا تضم "مصر الجديدة والنزهة".

وفي نظام مجلس النواب 2020، تغيرت دائرة الحي الراقي الذي يكتسب اهتماما من نوع خاص، كونها المقر الانتخابي للرؤساء، حيث بات تعتبر الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، وخُصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليها حوالي 53 مرشحا فرديا.

بعد ذلك التغيير ضمن مصر الجديدة، منطقة عزبة الهجانة والمعروفة باسم "الكيلو 3 ونص" بالقرب من منطقة ألماظة، والتي تنتشر بها العشوائيات، و"التوك توك"، وتختلف بنايتها تماما عن الطراز الذي شيده البارون إمبان خصيصا لمصر الجديدة، وسبق أن سعي النائب محمد مصطفى السلاب إلى تحسين أوضاعها أكثر من مرة خلال مجلس النواب.

كما توجد في مصر الجديدة، بعض المناطق الشعبية أيضا، منها عزبة المسلمين بالقرب من ميدان الجامع بامتداد شارع هارون الرشيد، والتي رغم اسمها فإن أغلب سكانها من المسيحين، وترجع لعدة أعوام، حيث كانت أحد أكبر إسطبل للخيول فى مصر ثم تحول إلى مساكن شعبية مع مرور الوقت، بالإضافة لشارع جسر السويس الشهير بها الذي تنتشر به المناطق الشعبية أيضا.

ومع ضم منطقة مدينة نصر لدائرة مصر الجديدة، توجد أيضا منطقة "عزبة الهجانة" أخرى في حي شرق مدينة نصر، بالقرب من شارع مصطفى النحاس الشهير، وتحديدا منطقة التبة بالحي العاشر، فضلا عن منطقة زهراء مدينة نصرذات المستوى المتوسط والشعبي.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات محافظات المرحلة الأولى بالخارج، وهم "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، في 21، و22، و23 أكتوبر الجاري، وبالداخل يومي 24، و25 أكتوبر.

بينما تنطلق انتخابات انتخابات محافظات المرحلة الثانية بالخارج، وهم "القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، والشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، في 4، و5، و6 نوفمبر المقبل، وبالداخل في 7، 8 نوفمبر.