تعرف على مخالفات شروط التعاقد على الكهرباء لتجنب انقطاع الخدمة

يفاجأ العديد من المواطنين في كثير من الأحيان، بتوجه شركة الكهرباء التابع لها للعقار السكني خاصته لإزالة عداد الكهرباء، ويكون ذلك نتيجة لمخالفة المواطن شروط التعاقد مع شركة الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

المخالفة الأولى

استعمال التيار الكهربائي في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، كما جاء في اللائحة.

المخالفة الثانية

منع مندوب الشركة من أعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة

في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقا للائحة التجارية، وكذلك حال تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة

زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول على موافقتها.

يحرص كثير من المواطنين على الإبلاغ عن مخالفات الكهرباء وسرقة التيار الكهربي، كي لا يؤثر ذلك على حصتهم الشهرية من الكهرباء وتجنبا لانقطاع التيار الكهربائي عنهم، وترصد "الوطن" في السطور التالية خطوات تقديم شكوى الكهرباء، كالتالي:

- يقوم صاحب الشكوى بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنــــــــا، وإدخال البيانات التالية:

1- يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه.

2- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

3‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

4‌- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

5‌- إدخال بيانات المُبلغ يكون اختياريا.